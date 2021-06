Battiti Live 2021: cinque cantanti di Amici 20 sono tra gli ospiti confermati

Cinque serate spettacolari sono gli appuntamenti della nuova edizione di Battiti Live. Ecco arrivata la conferma ufficiale della partecipazione di Deddy (che ha lasciato Rosa), Sangiovanni, Aka 7even, Tancredi ed Enula che sono tra gli ospiti di Amici 20 già certi.

I ragazzi di Amici 20 nel cast di Battiti Live 2021

In ordine sparso, ci saranno Fedez con Orietta Berti, Emma Marrone con Loredana Bertè, J-Ax con Jake la Furia, Boomdabash con Baby K, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Nina Zilli con Clementino, Rocco Hunt con Ana Mena, Noemi con Carl Brave, Nek, Fred De Palma, Annalisa, Irama, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Mahmood, Sangiovanni, Gazzelle, Francesca Michielin, Capo Plaza, Elettra Lamborghini, Colapesce Dimartino, Anna Tatangelo, The Kolors, Coma Cose, Gaudiano, Rkomi, Mara Sattei, Lorenzo Fragola, Federico Rossi, Deddy, Shade. Aka7even, Sottotono, Gaia, La Rappresentante di Lista, Boro Boro con Cara, Gio Evan, Jasmine, Tancredi, Mr. Rain, Gigi D’Alessio, Michele Bravi, Il Tre, Aiello, Ernia, Braco con Luna, Icon 808 con Didi e Siciliano, Shiva, Emma Muscat, Astol, Pinguini Tattici Nucleari, Cedraux, Arisa, Vhelade, Enula, Malika Ayane, Lil Jolie, ma non mancheranno altre sorprese che si aggiungeranno nel corso di Battiti Live.

Cinque le serate spettacolari di Battiti Live: 25, 27 e 29 giugno, 1 e 3 luglio, a cui seguirà una puntata compilation. E da metà luglio, confermatissima anche quest’anno, la trasmissione in prima serata su Italia 1 oltre che in replica su Mediaset Extra ed Italia 2. Il tutto anche on demand su Mediaset Play mentre su Infinity saranno trasmessi in esclusiva altri contenuti esclusivi targati Battiti Live.

L’evento più atteso dell’estate musicale italiana da quest’anno sancisce la partnership con un altro brand iconico dell’estate italiana. Il Cornetto Algida sarà title sponsor del Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021.

Cosa ne pensate della partecipazione alla kermesse di Deddy, Sangiovanni, Aka 7even, Tancredi ed Enula dopo la fine di Amici?