Fred De Palma e Anitta insieme in Un altro ballo, prodotto da Takagi e Ketra

Mentre Ti raggiungerò continua a conquistare importanti traguardi e dopo il successo di Paloma, la hit della scorsa estate certificata triplo Platino con oltre 51 milioni di stream su Spotify, Fred De Palma rinnova la fortunata collaborazione con la superstar brasiliana Anitta in Un altro ballo, il nuovo singolo prodotto da Takagi e Ketra e in uscita il 25 giugno.

Tutto questo arriva dopo i numeri straordinari di Fred De Palma che, con 3,6 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, si conferma il primo artista italiano a portare il reggaeton in Italia. È l’unico a raggiungere la certificazione di quinto Platino in Spagna con Se iluminaba. Oltre ad aver raggiunto la posizione n.2 dei singoli più ascoltati in un paese straniero.

Il singolo sarà incluso nel nuovo album Unico, disponibile dal 2 luglio, annunciato attraverso Pa La Cultura, un freestyle rilasciato a sorpresa su tutte le piattaforme digitali e sui social dell’artista. Oltre a Ti raggiungerò, Un altro ballo e Paloma feat. Anitta e Pa La Cultura, il nuovo lavoro dell’artista conterrà altri nuovi singoli che vedranno la collaborazione di importanti artisti italiani e internazionali. L’album è già disponibile in pre-save e pre-order al link.

Ecco il freestyle per il nuovo album di Fred De Palma

Giovane, bella, sexy, brasiliana, Anitta è la più grande popstar femminile mondiale ad arrivare dal Brasile. Ha all’attivo 3 album in studio e singoli di successo, collaborazioni con Madonna, J Balvin, Major Lazer, Iggy Azalea, Diplo e molti altri. Inoltre ha 5 nomine ai Latin Grammy e 3 MTV Ema vinti e un documentario di Netflix a lei dedicato. Ha recentemente pubblicato il suo nuovo singolo GIRL FROM RIO. Mentre Me Gusta, brano che vede il featuring di Cardi B e Myke Towers ha totalizzato oltre 223 milioni di stream.