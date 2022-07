Spider-Man: No Way Home, ecco dove vederlo in streaming

Dopo il grande successo ottenuto al box office Spider-Man: No Way Home si prepara a tornare in streaming per la gioia dei fan dell’amichevole supereroe di quartiere. Il film sarà disponibile per tutti gli abbonati su Sky e Sky On Demand e su NOW TV. Ma non è finita qui dal 9 al 24 luglio arriva anche Sky Cinema Spider-Man.

Spider-Man: No Way Home, a proposito del film

Interpretato da Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Alfred Molina, Jamie Foxx e Willem Defoe, il film è il terzo capitolo della nuova saga dedicata a Spider-Man in cui per la prima volta viene rivelata l’identità dell’Uomo Ragno.

Un fatto che porterà le responsabilità di Super Eroe del protagonista in conflitto con la sua vita normale e mettendo a rischio le persone a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo squarcia un buco nel loro mondo, liberando i cattivi più potenti che Spider-Man abbia mai dovuto combattere in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo altererà per sempre il suo futuro, ma anche il futuro del Multiverso.

Il film ha incassato quasi 25 milioni in Italia, cifra che lo ha reso il miglior incasso della stagione, e oltre 1 miliardo e 800 milioni nel mondo.

Il canale tematico di Spider-Man

Oltre a Spider-Man: No Way Home sul canale tematico dell’amichevole supereroe di quartiere potrete rivedere i primi due film “stand-alone” con Tom Holland nei panni del supereroe: Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home.

Ma non finita qui. La programmazione comprende anche i tre storici film di Sam Raimi con protagonista Tobey Maguire e Kirsten Dunst in quelli della sua amata Mary Jane. Insieme a questi non manca la trilogia di The Amazing Spider-Man con protagonisti Andrew Garfield ed Emma Stone.

Completano l’offerta il film d’animazione Spider-Man: Un Nuovo Universo, Venom e Venom: La Furia di Carnage.

