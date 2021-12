Tom Holland si vuole prendere una pausa e mettere su famiglia

Tom Holland è senza dubbio l’uomo del momento. Complice il successo incredibile di Spider-Man: No Way Home, che sta riportando il pubblico in sala, e la sua bellissima love story con Zendaya l’attore è una delle giovani star più amate e apprezzate.

Dedito al lavoro, ma allo stesso tempo discreto Tom ha stupito tutti per la sua umanità e sensibilità senza mai nascondere le proprie emozioni e la propria gratitudine nei confronti del pubblico.

Un equilibrio, quello che è riuscito a raggiungere, non facile visto quanto può essere complesso avere a che fare con lo showbusiness. Sarà anche per questo che Tom, in una recente intervista rilasciata a People, ha rivelato le sue intenzioni di volersi prendere una pausa dal lavoro per mettere su famiglia.

Queste le sue parole:

Ho passato gli ultimi sei anni a essere talmente concentrato sulla mia carriera. Voglio prendermi una pausa e focalizzarmi sul mettere su famiglia e capire cosa voglio fare fuori da questo mondo.

Ha anche aggiunto che in un possibile multiverso farebbe il maestro perché adora i bambini.

Amo i bambini. Non vedo l’ora di diventare papà. Posso aspettare e lo farò, ma non vedo l’ora! Quando sono a un matrimonio o a una festa, vado sempre al tavolo dei bambini per stare con loro. Mio papà è stato un fantastico modello per me.

Prima però vi ricordiamo che Tom Holland sarà protagonista del biopic su Fred Astaire, oltre a tornare al cinema a febbraio 2022 con Uncharted. Successivamente staremo a vedere se lui e Zendaya ci riserveranno delle belle sorprese.

Perché ovviamente Tom, come è nel suo stile, non ha menzionato la fidanzata ma tutti sanno che sta facendo riferimento a lei. Adorabile!