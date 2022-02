Uncharted, Tom Holland: “Nat Drake è il mio Indiana Jones”

Sic parvis magna. Gli appassionati di Uncharted coglieranno al volo la citazione in latino (“da umili origini a grandi imprese”), particolarmente azzeccata dal momento che, proprio ieri, il film è stato presentato a Roma alla vigilia dell’uscita nei cinema.

All’evento erano presenti il protagonista di Tom Holland, reduce del successo di Spider-Man: No Way Home, il regista Ruben Fleischer e i produttori Charles Roven e Alex Gartner.

Prequel della popolarissima serie di videogiochi per PlayStation, Uncharted è una origin story che fonde gli elementi che hanno reso la saga così amata con trovate originali.

“Volevamo dare vita a qualcosa di nostro”, ha detto il regista Ruben Fleischer in conferenza stampa, “Il videogioco è molto cinematografico inoltre c’è questo bellissimo rapporto tra Nat e Sully che è stato molto facile da adattare perché era già presente nell’opera originale”.

Uncharted racconta infatti della prima avventura tra Nathan Drake e Victor Sullivan (interpretato da Mark Wahlberg), il cui rapporto ricorda un po’ quello tra fratello minore e maggiore dal momento il protagonista trova una nuova famiglia proprio nel suo compagno d’avventura.

In conferenza stampa Tom Holland ci ha raccontato quanto sia stato divertente lavorare con il collega, con cui si è instaurato un bel rapporto professionale e umano. “Era fondamentale che si creasse chimica tra noi perché il film è basato sul rapporto tra Nathan e Sully”.

L’attore ha anche colto l’occasione per raccontare un simpatico aneddoto legato alla costruzione del personaggio: qualcosa a cui lui tiene molto e che cura nei minimi dettagli. Ma dal momento che le riprese di Uncharted e quelle di Spider-Man: No Way Home si sono svolte nello stesso periodo lui spesso si trovava a dover essere Nathan e Peter Parker contemporaneamente. E non senza fare confusione!

Qualcosa che, a quanto pare, faceva innervosire Amy Pascal (produttrice della saga di Spider-Man) che sul set rimproverava Tom con frasi tipo: “Sei troppo uomo, devi essere un ragazzino!”

In Uncharted non manca uno sguardo al grande cinema, a sua volta già omaggiato dalla saga di videogiochi. Il regista ha affermato di essersi ispirato a grandi film d’azione del passato come Il tesoro della Sierra Madre, ma anche alla saga di James Bond, a quella di Mission Impossible e di Indiana Jones.

A riguardo Tom Holland non ha dubbi, “Volevo che somigliasse a Indiana Jones: un film così è un sogno che si avvera”.

Uncharted uscirà nei cinema il 17 febbraio. Nel cast, oltre a Tom Holland, vedremo anche Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle e Antonio Banderas.