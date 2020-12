Dune: i produttori vogliono fare causa alla Warner per la distribuzione su HBO Max?

È di qualche giorno fa la notizia secondo cui la Warner avrebbe siglato un accordo con Max per la distribuzione di alcuni titoli, tra cui Dune, Matrix 4 e Godzilla vs Kong. L’accordo non escluderebbe la distribuzione nelle sale, ma darebbe alla nascente piattaforma streaming l’esclusiva per gli abbonati.

Una scelta che a quanto dice Variety ha fatto infuriare i produttori di Dune e Godzilla vs Kong, la Legendary Entertainment. La casa di produzione sarebbe stata tenuta all’oscuro della decisione della major e, per questo, starebbe valutando l’ipotesi di far causa. In un periodo come questo, in cui l’industria cinematografica è particolarmente sofferente a causa delle restrizioni per il Covid-19 è qualcosa di comprensibile.

Non è ancora chiaro che cosa succederà, forse la Legendary e la Warner troveranno un accordo, ma sicuramente c’è aria di cambiamento per il cinema. Come abbiamo già avuto modo di vedere in primavera per Mulan.

Nonostante tutto Denis Villeneuve si è detto deluso dalla decisione poiché avrebbe preferito per Dune un’uscita nelle sale.

Nel frattempo anche un altro regista, Christopher Nolan, non ha usato parole morbide per HBO Max. In un’intervista riportata da Deadline il regista ha affermato che si tratta di una manovra a scapito delle sale cinematografiche, che sfrutta a favore delle major la disfunzione causata dal Coronavirus.

Non ci resta che aspettare per scoprire che cosa succederà. Intanto possiamo solo augurarci che chi ama andare al cinema potrà tornarci a breve… se ci saranno grandi cambiamenti lo scopriremo nel futuro.

Nel frattempo sappiamo che Dune dovrebbe uscire il 1 ottobre 2021, mentre Godzilla vs Kong il 21 maggio 2021.

HBO Max, la piattaforma streaming della Warner Bros, è già arrivata negli USA. Debutterà in Europa a partire dal prossimo anno.