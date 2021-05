Selena Gomez canterà alla finale di Champions League con Marshmello!

Fan di Selena Gomez preparatevi perché la vostra beniamina si esibirà live davvero prestissimo. La cantante di Rare sarà, infatti, protagonista della performance alla finale di Champions League il 29 maggio insieme a Khalid e Marshmello!

A invitare l’ex stellina Disney è stato proprio il dj Marshmello (che di recenta ha pubblicato un brano con i Jonas Brothers) con cui si esibirà, con il loro brano Wolves rilasciato ormai qualche anno fa. L’evento si terrà sul campo dello Stadio do Dragao di Oporto e vedrà fronteggiarsi il Manchester City con il Chelsea, in uno degli eventi più attesi del calcio europeo e mondiale.

Ecco il video teaser della performance del 29 maggio

Dove vedere la Finale di Champions League con Selena Gomez

La finale, che avrà inizio alle ore 21.00 ora italiana, sarà visibile in diretta sui canali Sky Sport 1 (201 del decoder) e in chiaro su Canale 5. In streaming sarà possibile vederla anche sulla piattaforma Now Tv o sull’app Mediaset Play.

Marshmello, Khalid e la nostra Selena si esibiranno poco prima del calcio d’inizio come da tradizione per la Finale di questo speciale evento sportivo. Non dimenticatevi quindi di collegarvi con anticipo per assistere al match, che siamo sicuri regalerà emozioni sia dal punto di vista calcistico che da quello musicale!

ACQUISTA ORA