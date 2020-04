La Tata: in arrivo la reunion del cast (a distanza) il 6 aprile!

Un periodo particolare ma che sta regalando anche tantissimi momenti di svago e reunion particolari. Tra quest c’è anche la notissima sit com anni ’90 La Tata.

Ad annunciare l’arrivo della reunion è stata proprio la protagonista, Fran Descher, che ha comunicato a tutti i fan tramite Twitter questa notizia.

Fan de La Tata in allerta! Sta per accadere!! Lunedì 6 aprile il cast de La Tata si riunirà DI NUOVO per leggere virtualmente lo script dell’episodio pilota. #PandemicPerformance

A partecipare a questa reunion ci sarà tutto il cast originale Charles Shaughnessy, Daniel Davis, Lauren Lane, Nicholle Tom, Benjamin Salisbury, Madeline Zima, Renee Taylor, Alex Sternin, Ann Hampton Callaway, DeeDee Rescher, Rachel Chagall e Jonathan Penner.

NANNY FANS ALERT! It’s happening!!!! MONDAY 4/6 the original cast of The Nanny together AGAIN in a virtual read of the pilot episode!!! Link and time soon! https://t.co/JSHW3fhaAf #PandemicPerformance #TheNanny @Indebted @CancerSchmancer click on bio 2c @Variety #TheNanny @SPTV — Fran Drescher (@frandrescher) March 31, 2020

La trama

Dopo essere stata licenziata dal suo datore di lavoro, Fran Fine (Francesca Cacace nella versione italiana) bussa alla porta della famiglia Sheffield per vendere cosmetici. Il padrone di casa, Maxwell Sheffield, rimasto vedovo, la assume come tata per i suoi figli.

Un inizio di una nuova vita per tutti che, da un giorno all’altro, si ritroveranno ad aver a che fare con la nuova tata e una famiglia a dir poco stravagante (originaria di Frosinone nell’edizione italiana del doppiaggio).