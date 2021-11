Avril Lavigne: video, testo e traduzione di Bite Me

L’artista Avril Lavigne dopo due anni torna con il nuovo singolo Bite Me. Il brano è stato prodotto da Barker, John Feldmann e Mod Sun. Il video ufficiale è stato diretto da Hannah Lux Davis ed è ora nella fase finale di produzione. La scorsa settimana Avril ha condiviso un post su TikTok nel quale annunciava il suo contratto con la DTA Records.

Bite Me [Explicit]

Qui per guardare il video di Bite Me

Testo

Hey you, you should’ve known better, better to f*ck with someone like me

Hey you, forever and ever you’re gonna wish I was your wifey

Don’t act so innocent, this was no accident

You planned this in the end and now it’s over

Say what you wanna say, you lied and I got played

You threw it all away and now it’s over

Just face it, we didn’t make it

You bit off more than you can chew, can you taste it?

Hey you, you should’ve known better, better to f*ck with someone like me

Hey you, forever and ever you’re gonna wish I was your wifey

Should’ve held on, should’ve treated me right

I gave you one chance, you don’t get it twice

Hey you, and we’ll be together never, so baby, you can bite me

Don’t hold your breath

‘Cause you’re still chokin’ on your words

Those things you said, might be the last ones that I heard

So come pick up your clothes from the front yard

Sprinklers on burn, the rest in the backyard

Should’ve had the guts just to say, “Goodbye”

Now you’re going to have regrets for the rest of your life

Just face it, we didn’t make it

You bit off more than you can chew, can you taste it?

Hey you, you should’ve known better, better to f*ck with someone like me

Hey you, forever and ever you’re gonna wish I was your wifey

Should’ve held on, should’ve treated me right

I gave you one chance, you don’t get it twice

Hey you, and we’ll be together never, so baby, you can bite me

I bet you taste me on the tip of your tongue

Tip of your tongue, tip of your tongue

I fell fast when I know I should’ve run

Know I should’ve run, know I should’ve run

I bet you taste me on the tip of your tongue

Tip of your tongue, tip of your tongue

I fell fast when I know I should’ve run

Know I should’ve run, know I should’ve run

Hey you, you should’ve known better, better to f*ck with someone like me (Like me)

Hey you, forever and ever you’re gonna wish I was your wifey (Your wifey, yeah, yeah, yeah)

Should’ve held on, should’ve treated me right (Yeah, yeah, yeah)

I gave you one chance, you don’t get it twice

Hey you, and we’ll be together never, so baby, you can bite me

Traduzione

Ehi tu, avresti dovuto saperlo meglio, meglio fottere con qualcuno come me

Ehi tu, per sempre desidererai essere tua moglie

Non comportarti in modo così innocente, non è stato un incidente

L’avevi pianificato alla fine e ora è finita

Dì quello che vuoi dire, hai mentito e mi hanno giocato

Hai buttato via tutto e ora è finita

Ammettilo, non ce l’abbiamo fatta

Hai morso più di quanto puoi masticare, puoi assaggiarlo?

Ehi tu, avresti dovuto saperlo meglio, meglio fottere con qualcuno come me

Ehi tu, per sempre desidererai essere tua moglie

Avrei dovuto resistere, avrei dovuto trattarmi bene

Ti ho dato una possibilità, non la capisci due volte

Ehi tu, e non staremo mai insieme, quindi piccola, puoi mordermi

Non trattenere il respiro

Perché stai ancora soffocando con le tue parole

Quelle cose che hai detto, potrebbero essere le ultime che ho sentito

Quindi vieni a ritirare i tuoi vestiti in giardino

Spruzzatori in fiamme, il resto in cortile

Avrei dovuto avere il coraggio di dire “arrivederci”

Ora avrai rimpianti per il resto della tua vita

Ammettilo, non ce l’abbiamo fatta

Hai morso più di quanto puoi masticare, puoi assaggiarlo?

Ehi tu, avresti dovuto saperlo meglio, meglio fottere con qualcuno come me

Ehi tu, per sempre desidererai essere tua moglie

Avrei dovuto resistere, avrei dovuto trattarmi bene

Ti ho dato una possibilità, non la capisci due volte

Ehi tu, e non staremo mai insieme, quindi piccola, puoi mordermi

Scommetto che mi assaggi sulla punta della lingua

Punta della tua lingua, punta della tua lingua

Sono caduto velocemente quando so che avrei dovuto correre

So che avrei dovuto scappare, so che avrei dovuto scappare

Scommetto che mi assaggi sulla punta della lingua

Punta della tua lingua, punta della tua lingua

Sono caduto velocemente quando so che avrei dovuto correre

So che avrei dovuto scappare, so che avrei dovuto scappare

Ehi tu, avresti dovuto saperlo meglio, meglio fottere con qualcuno come me (come me)

Ehi tu, per sempre desidererai che fossi tua moglie (tua moglie, sì, sì, sì)

Avrei dovuto resistere, avrei dovuto trattarmi bene (Sì, sì, sì)

Ti ho dato una possibilità, non la capisci due volte

Ehi tu, e non staremo mai insieme, quindi piccola, puoi mordermi

Cosa ne pensate del nuovo singolo di Avril Lavigne, Bite Me?