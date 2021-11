I quaderni Colourbook in collaborazione con Wycon Cosmetics

Wycon Cosmetics e Colourbook hanno collaborato insieme per i nuovi quaderni, My Beauty Shadebook. Si tratta di quaderni davvero particolari e speciali che si distingue dagli altri per i suoi colori fluo e pastello, e per delle grafiche sempre accattivanti.

Adesso si arricchisce di questa collaborazione con il brand di cosmesi. I nuovi quaderni sono assortiti in sei accattivanti varianti grafiche , con stampe black&white a contrasto abbinate a sei diversi colori così da poter scegliere quello che fa al caso nostro. E c’è tantissimo spazio anche per i propri appunti importanti, un calendario, e una to do list per le cose che bisogna fare, per non perdere mai un appunto.

Con ogni quaderno è presente da un ombretto in cialda di Wycon che segue il colore dello Shadebook che si va a scegliere. Gli ombretti in cialda sono super pigmentati ad alta scrivenza e coprenza per colori ultra-intensi. Di facile applicazione e sfumabilità eccellente, la formula garantisce un’ottima tenuta e

Colori disponibili e prezzi

Perfetti per la scuola o anche per il lavoro, o per annotare tutto quello che volete per il vostro tempo libero, sono disponibili in tantissimi colori. Dalle tonalità pastello del celeste, l’azzurro, il lilla ,il rosa e il verde acqua; a colori fluo come il magenta e il fucsia; a tonalità sature come il blu e il viola. Prezzo: 6,90€.