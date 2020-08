Si intitola Over Now la prima collaborazione fra due degli artisti più apprezzati a livello mondiale. Stiamo parlando da un lato di Abel Tesfaye in arte The Weeknd, dall’altra del dj e produttore britannico Calvin Harris.

Over Now, pezzo che segue la scia nostalgica del brano I feel it coming di The Weeknd, è disponibile da oggi, 28 agosto, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store. Si tratta questo del primo singolo di Calvin Harris dai tempi del disco Funk Way Bounces Vol 1.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione della canzone.

Clicca qui per comprare la canzone!





Testo

I don’t really care if your tears fall down your face

You know you play the victim every time

I know you gettin’ turnt every night, oh yeah

Your girls ain’t shit, tryna get me off your mind

The same ones who be hittin’ up my line

They’re not your friends

I need you to know that

We ain’t ever gonna go back

This time, it got so bad

It’s best for me, it’s best for you

I need you to know that

Tried to love you, but I forced that

All signs, we ignored that

And it’s not the same

‘Cause it’s over now, oh yeah

Don’t get too confused, girl, it’s over now, oh yeah, uh

No comin’ back around, baby

Nothin’ left to lose, girl, it’s over now (Oh yeah, yeah)

So, I take this just to forget you

I don’t regret those memories

And I swear I’m not tryna test

I wish you the best with the life you lead

But you always need that attention

Feedin’ the press, but we don’t speak

But we’re both with somebody else

So please stop calling me

[Pre-Chorus] I need you to know that (Oh yeah)We ain’t ever gonna go back (Oh yeah)This time, it got so badIt’s not the same[Chorus] ‘Cause it’s over now, oh yeahDon’t get too confused, girl, it’s over now, oh yeah, uh(Stop callin’, stop callin’)No coming back around, baby (Oh, no comin’ back around)Nothin’ left to lose, girl, it’s over now (Oh yeah, yeah, said)

Na, na, na , no woah (Yeah, yeah, I said)

Na, na, na (Hey)

‘Cause it’s over now, oh yeah (Stop callin’ me, oh)

Don’t get too confused, girl, it’s over now, oh yeah, uh (Stop callin’ me, hey)

No comin’ back around, baby (No comin’ back around, no, no)

Nothin’ left to lose, girl, it’s over now (Stop callin’ me, yeah)

Oh yeah, uh, yeah

Stop callin’ me back around, back around

Oh yeah

Ooh

Oh, girl

(Please stop comin’ back)

Oh yeah

Stop callin’, stop callin’

Ooh

Traduzione

Non mi interessa se piangi

tu sai che puoi fare sempre la vittima

lo so che ogni sera ti ecciti, oh yeah

voi ragazze non siete un c**0, sto cercando di toglierti dalla testa

le stesse che mi poi mi chiamano

non sono tue amiche

tu devi sapere che

non torneremo insieme

questa volta, è andata molto male

è la cosa migliore per me, è la cosa migliore per te

devi sapere che

ho provato ad amarti, ma mi sono obbligato

tutti i segnali, li abbiamo ignorati

e non è la stessa cosa

perché adesso è finita, oh yeah

non andare troppo in confusione, ragazza, è finita adesso, oh yeah uh

non si torna più indietro baby

non c’è più nulla da perdere, ragazza, ora è finita (oh yeah, yeah)

quindi prendo questo solo per dimenticarti

non mi pento di quei ricordi

e giuro che non sto cercando di testarmi

ti auguro il meglio che la vita ti possa dare

ma tu hai sempre avuto bisogno di quella attenzione

dandoti in pasto alla stampa, ma noi non parliamo

ma siamo entrambi con qualcun altro

quindi per favore smettila di chiamarmi

ho bisogno di te ora (oh yeah)

non torneremo mai più insieme (oh yeah)

questa volta, è andata molto male

non è la stessa cosa

perché adesso è finita, oh yeah

non andare troppo in confusione, ragazza, è finita adesso, oh yeah uh

non si torna più indietro baby

non c’è più nulla da perdere, ragazza, ora è finita (oh yeah, yeah)

Na na na woah (sì, ho detto)

Na-na na (Hey)

perché adesso è finita (smettila di chiamarmi)

non andare troppo in confusione, ragazza, è finita adesso, oh yeah uh (smettila di chiamarmi)

non si torna più indietro baby (non si torna indietro)

non c’è più nulla da perdere, ragazza, ora è finita (smettila di chiamare)

oh yeah uh yeah