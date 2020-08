Katy Perry ha finalmente pubblicato il suo quinto album, la cui uscita era prevista per il 14 agosto ed è stata rimandata a oggi, 28 agosto. A inizio luglio la cantante, dopo aver svelato nome e copertina dell’album, ha pubblicato la title-track, intitolata Smile.

L’album è composto da 12 tracce e in questa versione standard non ci sono collaborazioni. Oltre a Smile, troviamo anche Never Really Over, Daisies, Harleys in Hawaii e What Makes a Woman, brani già pubblicati in precedenza da Katy.

La cantante statunitense, intanto, ha annunciato solo poche ore fa di essere diventata mamma! Katy, una delle nostre cantanti preferite in assoluto, ha condiviso la bella notizia sul profilo Instagram del compagno Orlando Bloom, confermando di aver dato alla luce una bella bambina di nome Daisy Dove Bloom.

Smile, la tracklist dell’album di Katy Perry

1. Never Really Over

2. Cry About It Later

3. Teary Eyes

4. Daisies

5. Resilient

6. Not the End of the World

7. Smile

8. Champagne Problems

9. Tucked

10. Harleys In Hawaii

11. Only Love

12. What Makes a Woman

Audio di Smile

Questo mese, è stato molto intenso per i fan dell’artista che ha dedicato loro degli “Smile Sunday” per annunciare tante novità. Come riportato dalla pagina Instagram KatyPerryNewsIta, Katy ha proposto ben cinque versioni alternative della copertina di Smile, rispetto a quella che ormai tutti conosciamo bene, per delle edizioni limitate.

Il video ufficiale del brano omonimo è stato rilasciato lo scorso 14 agosto ma avremo presto dei nuovi video musicali anche per Never Really Over e Harleys in Hawaii.

Katy Perry ha svelato in queste settimane che nel disco ci sarebbero state ben tre ballad: What Makes a Woman, Resilient e il delicatissimo Only Love. L’artista ha anche confermato che intende intraprendere un tour per Smile già l’anno prossimo!