The Prom: audio, testo, traduzione di You Happened

Tratto dall’omonimo show di Broadway, The Prom è il nuovo film di Ryan Murphy prodotto da Netflix. Interpretato da Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Andrew Rannells, Ariana DeBose e Jo Ellen Pellman.

Il film è disponibile in streaming su Netflix dall’11 dicembre.

[GIRL 1, spoken] Guess what today is? [GIRL 2, spoken] What? [GIRL 1, spoken] Promposal day! [NICK, spoken] Hey, Kaylee! [sung] Since J.V. football I’ve been adoredBig man on campus, but oh so boredMy life was perfect, but so routineI prayed for someone to interveneThen something new happenedAnd turned my life around entirelyAnd that’s ’cause you happenedAnd look what happened to meSo go to prom with me, Kaylee! [KAYLEE, spoken] You’re such an idiot, yes! [KEVIN, spoken] Hey Shelby, you’re next [sung] There’s not one subject that I could passBefore you walked into my Spanish classWas my heart pounding? I won’t say no‘Cause life without you was no buenoThen something new happenedAnd turned my life around entirelyAnd that’s ’cause you happenedAnd look what happened to meSo go to prom with me, Shelby! [SHELBY, spoken] Si! Si señor! [EMMA] And no more hiding how we feel anymore [ALYSSA] I won’t hide if you’re by my side [EMMA] Now that the prom is back on trackAnd once we walk into that gym hand in hand [EMMA & ALYSSA] It’s pretty obvious there’s no going back [ALYSSA] And that’s a promise!Before I met you, I was a messNot honest with myself, I confess [EMMA] I was so lonely, a total wreckJust sad and hopeless — check, double check! [EMMA & ALYSSA] Then something new happenedAnd turned my life around entirelyAnd that’s ’cause you happenedAnd look what happened to meSomething so true happenedAnd soon it’s time to share it publiclyAnd all ’cause you happened [ALYSSA] And said you’d go to prom with [EMMA] Said you’d go to prom with [EMMA & ALYSSA] Said you’d go to prom with me! [ENSEMBLE] You happenedYou happenedYou happened [ALL] Look what happened to me![GIRL 1, parlato] Indovina cosa è oggi? [GIRL 2, parlato] Che cosa? [GIRL 1, parlato] Giorno della proposta del prom! [NICK, parlato] Ehi, Kaylee! [cantato] Fin dai tempi del calcio J.V. sono stato adoratoGrande uomo nel campus, ma oh così annoiatoLa mia vita era perfetta, ma così routineHo pregato che qualcuno intervenissePoi è successo qualcosa di nuovoE ha cambiato completamente la mia vitaE questo perché sei successaE guarda cosa mi è successoAllora vieni al ballo con me, Kaylee! [KAYLEE, parlato] Sei proprio un idiota, sì! [KEVIN, parlato] Ehi Shelby, sei la prossima [cantato] Non c’è una materia che riuscissi passarePrima che entrassi nella mia classe di spagnoloIl mio cuore batteva forte? Non dico di noPerché la vita senza di te non era un buenoPoi è successo qualcosa di nuovoE ha cambiato completamente la mia vitaE questo perché sei successoE guarda cosa mi è successoQuindi vieni al ballo con me, Shelby! [SHELBY, parlato] Si! Sì signore! [EMMA] E non nascondere più come ci sentiamo [ALYSSA] Non mi nasconderò se sei al mio fianco [EMMA] Ora che il ballo di fine anno è tornato in pistaE una volta entrate in quella palestra mano nella mano [EMMA & ALYSSA] È abbastanza ovvio che non si può tornare indietro [ALYSSA] E questa è una promessa!Prima di incontrarti, ero un disastroNon sono onesta con me stesso, lo confesso [EMMA] Ero così solo, un disastro totaleSolo triste e senza speranza – controlla, ricontrolla! [EMMA & ALYSSA] Poi è successo qualcosa di nuovoE ha cambiato completamente la mia vitaE questo perché sei successaE guarda cosa mi è successoÈ successo qualcosa di così veroE presto sarà il momento di condividerlo pubblicamenteE tutto perché sei successa [ALYSSA] E hai detto che saresti andato al ballo con [EMMA] Ha detto che saresti andata al ballo con [EMMA & ALYSSA] Hai detto che saresti andato al ballo con me! [ENSEMBLE] Sei successoSei successoSei successo [TUTTI] Guarda cosa mi è successo!