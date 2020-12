Tratto dall’omonimo show di Broadway, The Prom è il nuovo film di Ryan Murphy prodotto da Netflix. Interpretato da Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden, Andrew Rannells, Ariana DeBose e Jo Ellen Pellman.

Il film è disponibile in streaming su Netflix dall’11 dicembre.

[TOM] My days have little glamourWriting memos, making callsAnd wincing at the grammarWritten on the bathroom wallsIt’s all school supplies and budget sizeAnd wading through red tapeThat’s why I love the theaterIt’s how I escape [DEE DEE, spoken] So, theater’s a distraction, is that what you mean? [TOM, spoken] A distraction is momentary. An escape helps you heal [sung] We look to you to take us awayFrom the soul-crushing jobs and emasculating payWhen our lives come up short and our hopes are sad and fewYou whisk us off to some place strange and new

We look to you in good times and bad

The worlds you crеate make the rеal ones seem less sad

The curtain goes up and every now and then

It feels as if we’re coming home again

Yes, coming home again

We need a place to run to when everything goes wrong

When the answer to each problem is to burst into a song

And standard rules of logic just simply don’t apply

When people dance in unison and no one wonders why

[DEE DEE, spoken] Oh, you make it sound so beautiful [TOM] We look to you, as strange as it seemsWhen reality goes to scary new extremesSo don’t ever give up and this I guaranteeNext time you think no one cares, you can look to me[TOM] Le mie giornate hanno poco fascinoScrivere promemoria, effettuare chiamateE trasalendo alla grammaticaScritta sulle pareti del bagnoÈ tutto materiale scolastico e dimensioni del budgetE guadare la burocraziaEcco perché amo il teatroÈ così che scappo [DEE DEE, parlato] Quindi, il teatro è una distrazione, è questo che intendi? [TOM, parlato] Una distrazione è momentanea. Una fuga ti aiuta a guarire [cantato] Ti aspettiamo per portarci viaDai lavori che schiacciano l’anima e dalla paga eviranteQuando le nostre vite si interrompono e le nostre speranze sono tristi e pocheCi porti in qualche posto strano e nuovo

Ti guardiamo nel bene e nel male

I mondi che crei fanno sembrare quelli reali meno tristi

Il sipario si alza e ogni tanto

È come se stessimo tornando a casa

Sì, tornando a casa di nuovo

Abbiamo bisogno di un posto dove correre quando tutto va storto

Quando la risposta a ogni problema è scoppiare in una canzone

E le regole della logica standard semplicemente non si applicano

Quando le persone ballano all’unisono e nessuno si chiede perché

[DEE DEE, parlato] Oh, lo fai sembrare così bello [TOM] Ti guardiamo, per quanto strano possa sembrareQuando la realtà va a spaventosi nuovi estremiQuindi non mollare mai e questo te lo garantiscoLa prossima volta che pensi che a nessuno importi, puoi guardare a me