The OC torna su Italia 1! Ecco i dettagli della programmazione

Mediaset, come tanti altre piattaforme e canali streaming, sta cercando di tenere compagnia al meglio al pubblico costretto a casa. La saga di Harry Potter, quella di Twilight e tanti altro film e serie. Oggi con un post ufficiale su Twitter ha annunciato il ritorno dell’amata serie The OC su Italia 1. Ecco tutti i dettagli

The OC ha fatto sognare e piangere tanti adolescenti tra tra il 2003 e il 2007. Una delle serie che Italia 1 ha dato in replica praticamente ogni estate sempre con grande successo. Ecco quindi che Ryan, Marissa (Mischa Barton), Seth (Adam Brody), Summer (Rachel Bilson) e gli altri torneranno a farci compagnia. Quando? A partire da giovedì 2 aprile tutti i giorni dalle 19 con due episodi ogni sera fino al 5 maggio. Insomma, cucineremo cantando California (sigla iconica) e rivivendo i drammi dei ricchi e fortunati (ma non sempre) ragazzi di Newport Beach nella eternamente assolata Orange County.

Sinossi (per quei pochi che non hanno mai visto The OC):

Ryan, un adolescente dalla storia difficile, si ritrova catapultato nella benestante Newport Beach, nella Contea di Orange, in California. Affidato ad un avvocato e alla sua famiglia, il giovane comincia una nuova vita. Qui troverà il calore familiare che non aveva mai conosciuto, amici veri e un grande amore. I problemi della sua vita difficile però lo raggiungeranno e si uniranno ai momenti difficili e ai drammi che accomunano ricchi e poveri.

Ecco il post con l’annuncio ufficiale del ritorno di The OC:

Da giovedì 23 aprile #Mediaset regala ai suoi telespettatori l’intera serie cult #TheOC

A grande richiesta, la prima stagione tornerà in onda su #Italia1 tutti i giorni alle 19.00https://t.co/svXOIGZk6w pic.twitter.com/iMeKGsPg9Q — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) April 21, 2020