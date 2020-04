Bando di Anna: venerdì arriva il remix, con chi sarà?

Dopo il remix de Le Feste di Pablo di Cara in featuring con Fedez, anche per Bando di Anna sta per arrivare una nuova versione. Il remix è stato annunciato via social dalla giovanissima rapper senza però svelare chi sarà l’altro artista coinvolto: “Bando RMX ft. ???- Fuori venerdì“, scrive Anna su Instagram.

Ovviamente, i fan hanno subito cominciato a fare le ipotesi più svariate. Tra queste, due in particolare ci sono sembrate le più interessanti.

La prima, più probabile, vede il coinvolgimento di un altro giovane rapper, stiamo parlando di Shiva, anche lui reduce da un successo strepitoso e inaspettato, realizzato con il singolo Auto Blu. La seconda è sicuramente meno verosimile e più originale e si tratta di Gianni Morandi. Non ci resta che aspettare questo venerdì, quando il remix di Bando verrà rilasciato, per scoprire di chi realmente si tratta.

Dopo l’Italia (dove il brano è arrivato nella Top30 nonostante il genere trap noi sia così preponderante nelle playlist radiofoniche del nostro Paese) Bando è in programmazione anche Francia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Svizzera ed è solo l’inizio.

Tutto questo è il segno che il brano è riuscita a superare tutte le barriere di genere e legate alla lingua italiana. Classe 2003 con già oltre 304 mila follower su Instagram, Anna è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre DJ e una passione coltivata fin da piccola.

Una biografia che ha il suo punto fondamentale in Bando. Il brano è nato lo scorso dicembre da un beat preso da YouTube e in pochissimo tempo ha raggiunto risultati incredibili.