Obi Wan-Kenobi: al via le riprese della serie Disney Plus

Torna Obi-Wan Kenobi in una serie tv per Disney Plus dedicata al leggendario cavaliere jedi maestro di Anakin e Luke Skywalker. Le riprese sono già iniziate e sul protagonista vedremo il ritorno dell’attore Ewan McGregor. Lo stesso artista britannico è tornato a parlare del progetto nel corso di un’ospitata al Jimmy Kimmel Live, in cui ha reso noto il look da jedi con tanto di barba e capelli lunghi. McGregor, oltre ad aver ufficializzato l’avvio delle riprese, ha rilasciato alcune anticipazioni sul serial.

Ewan McGregor ha rivelato: “Il 4 maggio ho girato una scena molto speciale con qualcuno di molto speciale nella mia vita, e questo e tutto ciò che posso dirti”. McGregor ha tuttavia specificato che costui non sia necessariamente un suo famigliare, ma non si tratterebbe, secondo quanto reso noto dal diretto interessato, neanche di un attore con cui ha lavorato precedentemente all’interno del franchise di Star Wars. Escludiamo dunque Hayden Christensen, che è comunque già stato confermato all’interno del cast della serie.

OBI-WAN KENOBI: LE IMPRESSIONI DI EWAN MCGREGOR

Ewan McGregor ha poi fatto alcune dichiarazioni circa le sue impressioni sui primi giorni di riprese di Obi-Wan Kenobi, dando anche un giudizio sulla nuova tecnologia utilizzata in The Mandalorian, “The Volume”: “È fantastico, mi sto divertendo molto. Il costume è leggermente differente da come ci si aspetta, ma tornando al ruolo, posso dirti che la sceneggiatura è fantastica ed è bello lavorare con queste persone. Prima eravamo abituati a girare con tutti quei green screen e blue screen, ma ora abbiamo questa nuova tecnologia che ci permette di recitare all’interno dell’ambientazione. Sembra tutto più realistico”.

LA TRAMA

Secondo quanto reso noto finora, Obi-Wan Kenobi racconterà l’esilio del cavaliere jedi sul pianeta Tatooine, dove è cresciuto anche Luke Skywalker, figlio di Anakin, divenuto Darth Vader. Regista della serie è Deborah Chow, mentre alla sceneggiatura troviamo Joby Harold. Come già specificato, nel cast sarà presente Hayden Christensen, che torna proprio nel ruolo di Darth Vader.

