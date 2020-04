The Mandalorian: cosa è successo nel 5° episodio

The Mandalorian, uno dei titoli più attesi proposti da Disney+, continua. Ambientata nell’universo di Star Wars, cinque anni dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi, la serie segue le vicende di Mando, un misterioso cacciatore di taglie.

Composto da otto episodi The Mandalorian è stato creato da Jon Favreau. La serie è già stata rinnovata per una seconda stagione.

La sinossi ufficiale del 5° episodio:

Il Mandaloriano si imbatte in un cacciatore di taglie inesperto. L’arrogante ragazzo sta cercando di catturare una preda che va ben oltre la sua portata e chiede aiuto al Mandaloriano.

La nostra recensione:

È chiaro, The Mandalorian funziona. Ma in questo 5° episodio c’è un calo di ritmo, forse dovuto al fatto che non abbiamo ancora sufficienti elementi per comprendere appieno cosa sta succedendo.

Sia chiaro, l’azione non manca. Ma un po’ come il 4° anche questo 5° episodio porta avanti il racconto senza particolari colpi di scena. Fatta eccezione per il finale che sicuramente prepara a eventi più dinamici nei prossimi episodi.

Diluire un racconto nell’universo di Star Wars utilizzando personaggi inediti era sicuramente un’arma a doppio taglio e a volte The Mandalorian “soffre” di questo. Non è chiaro dove Jon Favreau voglia condurci… il che può essere anche positivo, a oggi appare solo un po’ confuso.

Per la prima volta appare però una connessione fortissima con la saga originale. Parte dell’episodio di svolge infatti sul pianeta Tatooine, terra natale degli Skywalker. Una strizzata d’occhio ai fan o un dettaglio che rivela qualcosa di più? Non possiamo dirlo ancora. Dovremmo aspettare ancora un po’… è chiaro ormai che la serie si svelerà solo sul finale. E forse neanche.

Ovviamente il mistero più grande della serie è quello legato all’identità di Baby Yoda.