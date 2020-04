Paola di Benedetto e Federico Rossi vogliono sposarsi?

Paola Di Benedetto ha realizzato la sua prima diretta su Instagram dopo la vittoria del reality di Canale 5, Il Grande Fratello Vip. Come era previsto, ha detto la sua anche il fidanzato dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin, Federico Rossi.

I due ragazzi hanno ammesso di non essersi ancora visti, come è giusto che sia, lei si trova infatti a Vicenza con la famiglia e il cantante sta trascorrendo la quarantena nella sua città natale, Modena. Molti fan hanno chiesto circa un possibile matrimonio: Paola ha subito risposto di non essere ancora pronta ad indossare l’abito bianco.

Un po’ frastornata, la ragazza è dunque tornata sui social per ringraziare i fan per averla sostenuta durante la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia. L’ex gieffina ha subito confessato di non aver ancora avuto occasione di vedere di persona Federico Rossi a causa della situazione in cui si trova il Paese ma ha subito provveduto a collegarsi con lui durante la diretta. Giovani e affiatati, la distanza sembra dunque non aver scalfito la loro storia d’amore. I follower hanno quindi iniziato a sognare e qualcuno ha chiesto cosa ne pensassero dell’ipotesi matrimonio. La modella ha immediatamente risposto:

“Con calma ragazzi!”, facendo intendere che non c’è nulla di concreto nell’immediato ma in futuro non è da escludere la possibilità del matrimonio.“È stato uno shock rientrare nel mondo vero, prima di arrivare in studio ho visto tutte queste persone con le mascherine e mi è sembrato di entrare in un film. Spero di non aver detto nulla fuori luogo nella Casa… mi scuso in anticipo”, ha aggiunto Paola.

Successivamente, alcuni commenti sulla recente polemica venutasi a creare tra Federico Rossi, Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia. “Non penso ci sia troppo da commentare. Con loro mi sono divertita..è andata come andata, si vede che non dovevamo diventare migliore amiche. Comunque massimo rispetto…chiacchiere che valgono quel che valgono”, ha commentato la ragazza.