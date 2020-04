Sono giorni bui e sono giorni di incertezza. Nessuno, purtroppo, sa come si svilupperà nei prossimi mesi l’emergenza Coronavirus in Italia. Tantomeno gli artisti come Ultimo, che in questi giorni stanno cercando di capire cosa ne sarà della stagione estiva.

Nei prossimi mesi, come sicuramente saprete, erano in programma negli stadi italiani moltissimi concerti. Fra questi anche quello di Ultimo, che per la prima volta avrebbe calcato i palchi di alcuni dei più importanti stadi italiani.

Viene davvero difficile pensare che con l’emergenza che ancora si protrarrà per diversi mesi sarà possibile questa estate vedere assembramenti di migliaia di persone. Tutti i concerti estivi, dunque, sono a rischio.

Il problema è che, ad oggi, nessuno ha conferme a riguardo.

Il tour negli stadi di Ultimo 2020 sarà cancellato? Ecco la risposta del cantante

Con un lungo post pubblicato sui social, Ultimo ha voluto rispondere, per quanto possibile, ai fan che in questi giorni l’hanno riempito di domande. Per ora, ufficialmente, il tour negli stadi 2020 di Ultimo (che dovrebbe partire a fine maggio) è confermato.

Ecco le parole dell’artista su Instagram: