The Mandalorian: cosa è successo nel 3° episodio

Se vi siete abbonati a Disney+ avrete probabilmente iniziato a seguire The Mandalorian, una delle serie originali proposte dalla piattaforma streaming. Ideata da Jon Favreau, regista de Il Libro della Giungla, la serie segue le vicende di un misterioso cacciatore di taglie che si sposta negli angoli più remoti della galassia dopo cinque anni dalla caduta dall’Impero.

Un nuovo incarico con un cliente che sembra proprio essere legato all’Impero lo farà agire come mai prima.

Da venerdì è disponibile su Disney+ anche il 3° episodio di The Mandalorian, Il peccato.

Ecco che cosa è successo:

Dopo aver recuperato il Bambino (Baby Yoda) e la sua nave, il Mandaloriano si dirige verso il cliente per riscuotere la sua ricompensa. Il cacciatore di taglie viene pagato più del solito, un dettaglio che gli fa intuire che l’incarico appena portato a termine non era come gli altri.

Dapprima decide di utilizzare il denaro per mettere a posto la sua armatura rovinata. In seguito però i suoi rimorsi lo porteranno a mettersi contro la Gilda, dunque il suo capo Greef, e lo stesso Cliente. Questo lo porterà ad agire come mai prima per salvare il piccolo da un destino incerto.

Non sappiamo ancora come le vicende di The Mandalorian si legheranno alla saga degli Skywalker – per chi non lo sapesse la saga si pone cronologicamente cinque anni dopo Il ritorno dello Jedi. Composta da 8 episodi The Mandalorian è già stata rinnovata per una nuova stagione.

Non ci resta perciò che aspettare per scoprire che cosa succederà a questo misterioso cacciatore di taglie che, come ha detto Jon Favreau, ricorda molto il Clint Eastwood dei film western in cerca di redenzione.