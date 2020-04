Penny On M.A.R.S.: la terza stagione arriva su Disney+

La terza attesissima stagione di Penny On M.A.R.S., la serie di grande successo dove sogni, segreti, amicizia e amore vivono a ritmo di musica, arriverà prossimamente su Disney+.

Sulle pagine social della piattaforma è possibile vedere il trailer che anticipa l’arrivo su Disney+ di questa nuova stagione inedita e di quelle precedenti, disponibili prossimamente.

Ormai il segreto di Penny è stato rivelato ma dove la porterà la sua passione per la musica? Riuscirà a diventare la cantante famosa che ha sempre sognato di essere o si farà fermare dai tanti ostacoli che si impongono sulla strada verso il successo? Che ruolo avranno gli amici di sempre e quelli nuovi, la famiglia e l’amore in questo incredibile viaggio? Tutto questo verrà svelato nella terza stagione di Penny On M.A.R.S.

Anche questa nuova stagione, come le precedenti, è una produzione originale italiana. Girata a Milano, è diretta da Claudio Norza (regista della serie tv Alex&Co.) diventata un vero e proprio fenomeno di costume. La serie è prodotta da 3Zero2Tv in collaborazione con The Walt Disney Company Italia.

I protagonisti della terza stagione di Penny On M.A.R.S.

A interpretare Penny il pubblico ritroverà la carismatica Olivia Mai-Barrett, mentre la vulcanica Shannon Gaskin tornerà nel ruolo di Camilla e Finlay MacMillan sarà ancora una volta il bello e talentuoso Sebastian. Ma non mancheranno anche tante sorprese per il pubblico affezionato alla serie.

DISNEY+

