Nel bel mezzo della pandemia italiana e mondiale, ogni tanto, per fortuna, spuntano anche buone notizie. E quelle di oggi riguardano Skam Italia 4! Già, perché in barba all’emergenza sembra proprio che le riprese della nuova stagione della serie (seppur a rilento!) stiano andando avanti!

Clicca qui sotto per attivare la prova gratuita di Disney Plus!



Facciamo un po’ di ordine, in ogni caso. Qualche mese fa vi abbiamo raccontato della (momentaneea) cancellazione di Skam, in occasione del Giffoni 2019. Nei mesi successivi, in ogni caso, il regista Lodovico Bessegato e la produzione si sono attivati per trovare una soluzione. Una soluzione che, ormai lo sappiamo, risponde al nome di Netflix.

Proprio il gigante dell’intrattenimento in streaming ha deciso di produrre la tanto attesa quarta stagione di Skam Italia, che come sappiamo sarà incentrata sul personaggio di Sana. Tutto molto bello, se non fosse che nel frattempo ci si è messo di mezzo il Coronavirus.

L’annuncio di Cross Production sulla nuova stagione di Skam Italia

Nelle scorse ore, la Cross Production, la casa di produzione della serie, ha confermato che i lavori sulla nuova stagoione stanno continuando! Qui sotto potete recuperare il loro post.

Qualche settimana fa, come vi avevamo raccontato qui, su una piattaforma era apparsa una presunta data di lancio della quarta stagione rivelatasi poi fake. Erano in molti, anzi moltissimi i fan della serie ad aspettarsi il caricamento di Skam italia 4 su Netflix perlomeno per il mese di aprile. Proprio in questo senso, qualche ora fa, l’hashtag relativo alla serie è entrato di prepotenza fra i TT italiani. Il motivo? Netflix ha postato la programmazione completa in arrivo per aprile. Purtroppo, la quarta stagione di Skam non è inclusa.

Una mattina / mi son svegliato / e ho trovato i titoli di Aprile. 🎶 pic.twitter.com/tLwEK4H6Oa — Netflix Italia (@NetflixIT) March 26, 2020

Ad oggi, dunque, non ci resta che aspettare. Nel frattempo potreste passare il tempo, per esempio, guardando High School Musical The Musical The Series! CLICCATE QUI PER ATTIVARE LA PROVA GRATIS DI DISNEY PLUS!