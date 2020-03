Avete ricevuto anche voi su Whatsapp Hallelujah dei Pentatonix in versione 8D? Se la risposta a questa domanda è tutto normale, non ve ne preoccupate! Non siamo dei veggenti! Il file audio è infatti diventato virale sul social proprio in queste ultime ore di (prolungata) quarantena.

Il pezzo originariamente scritto da Leonard Cohen (cliccate qui per scoprire il VERO significato della canzone!) è infatti stato “rimaneggiato” in modo molto speciale. I Pentatonix, come saprete, sono un gruppo che ha basato il suo successo sulle loro incredibili capacità acappella. Qui, però, siamo ad un ulteriore livello.





Grazie alla tecnologia 8d, infatti, il pezzo si è trasformato in qualcosa di ancora più emozionante. La tecnologia 8d infatti vi perrmette di immergervi a 360° nella canzone che state ascoltando. Si tratta, in buona sostanza, di un ulteriore evoluzione del concetto stereo.

Per potere ascoltare per bene Hallelujah dei Pentatonix in versione 8D, in ogni caso, dovrete per forza di cose indossare un paio di auricolari. Se possibile, ancora meglio sarebbe indossare degli earpods o comunque delle cuffie che vi permettano di isolarvi per bene.

Ecco l’audio 8D di Hallelujah dei Pentatonix!

Pentatonix - Hallelujah | 8D Audio

La canzone in 8D di Halleluah non è ovviamente l’unica esistente né tantomeno stiamo parlando di una tecnologia recente. Il brano in questione è evidentemente diventato virale in un periodo storico nel quale, su Whatsapp, girano davvero tantissime catene.

Sono in realtà diversi anni, almeno 3 o 4, che la tecnologia 8D circola. Basta che vi facciate un giro su Youtube per vedere quante canzoni in 8D esistono in circolazione. Su Spotify, inoltre, potete trovare intere playlist di brani che hanno sfruttato lo stesso “trucchetto” della versione virale di Hallelujah dei Pentatonix.

Qui sotto trovate una playlist perfetta in questo senso. Isolatevi, chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare!