Amici 20: le anticipazioni della puntata di sabato 20 dicembre

Cosa succederà nella puntata di Amici 20 in onda su Canale 5 sabato 20 dicembre?

Anche la puntata di Amici 20 in onda quest’oggi, l’ultima prima della pausa natalizia, ci regalerà davvero tantissime emozioni!

Tutte le anticipazioni della puntata di Amici 20 del 20 dicembre: ecco cosa accadrà

Come sempre, le indiscrezioni arrivano dagli amici della pagina Instagram Amici_News, sempre sul pezzo riguardo alle vicende della scuola di spettacolo più amata d’Italia!

Partiamo subito con il dire che oggi non sarà necessario tirare fuori i fazzoletti. Nessuno studente della scuola sarà costretto ad abbandonare la scuola!

Negli ultimi giorni, in ogni caso, come avrete visto dal Daytime, Maria de Filippi e la produzione si sono molto arrabbiati con i ragazzi. Gli studenti hanno iniziato a lasciare la casetta davvero molto sporca, il che ha comportato per alcuni di loro una severa punizione. Proprio per questo motivo, Rosa, Arianna e Riccardo sono andati in sfida.

Anche in questa puntata rivedremo i siparietti comici fra Giulia e Sebastian. La ballerina, di cui si è invaghito Esa, sembra infatti sembra sempre più innamorata del fascino ballerino professionista.

Fra i momenti più attesi della puntata, in ogni caso, c’è stata la sfida di Arianna, che per fortuna ha vinto e ha avuto la possibilità di restare nella scuola.

Tra i momenti salienti della puntata segnaliamo inoltre la sfida di Aka 7even, che ha dovuto affrontare Dorian, vincendo. Evandro, inoltre, ha presentato il suo nuovo inedito intitolato Guacamole. Tra gli inediti presentati anche Nato due volte di Esa, che come saprete racconta la sua difficile storia familiare. Leonardo LaMacchia, infine, ci ha presentato (per l’ennesima volta!) il suo potentissimo inedito Via Padova, da qualche giorno in radio insieme a quello di Sangiovanni, Guccy Bag, presentato dal vivo a sua volta.