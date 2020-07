House of the dragon: Iniziati i casting per il prequel di Game of Thrones

Game of Thrones, è stata la serie dei record nonostante un’ultima stagione molto criticata, è ormai conclusa. Nell’ultimo episodio abbiamo scoperto il destino dei protagonisti. In un emozionante documentario il pubblico ha poi potuto vedere il dietro le quinte (scopri i dettagli qui). I luoghi della serie sono iconici e meta turistica dei fan. Il debutto del prequel House of the dragon, previsto per il 2022, potrebbe slittare per il Covid ma i casting sono iniziati!

Una fonte vicina a EW ha fatto sapere che i casting sarebbero pronti ad iniziare anche se nessun nome è trapelato. Le speculazioni riguardo i personaggi sono molte e per ora concentrate sui protagonisti del libro Fire & Blood da cui House of the dragon trae ispirazione. Il romanzo copre un arco temporale di circa 150 anni e racconta l’ascesa e il declino di molti dei potenti di Westeros la serie dovrà per forza scegliere su cosa focalizzarsi. Sembra però che la Danza dei draghi (la guerra civile dei Targaryien citata in Game of Thrones ndr) sarà parte della trama. Gli sceneggiatori potrebbero anche creare una serie antologica così da coprire diversi anche temporali nelle varie stagioni ma questi dettagli ancora non sono stati diffusi.

Nella guerra civile e nella casa dei Targaryen ci sono alcune figure chiave che potrebbero essere centrali in House of the dragon. Nel romanzo di Martin troviamo King Viserys I durante il cui regno il popolo viveva in pace e prosperava. La principessa Rhaenyra Targaryen ovvero la sua erede designata, che cavalcava draghi e inaspettatamente divenne la prima regina di Westeros. La regina Alicent Hightower, seconda moglie di Viserys, donna molto ambiziosa. Aegon II Targaryen, fratellastro di Rhaenyra che rivendica il trono dando inizia a una guerra. Questi sono alcuni dei personaggi chiave su cui poter speculare in attesa di notizie più precise e ufficiali riguardo alle scelte per i protagonisti!