The Crown – Netflix: La quinta stagione non uscirà prima del 2022

Qualche settimana fa Netflix ha sorpreso i fan di The Crown con una bella notizia: ci sarà una sesta stagione (scopri i dettagli qui). La quarta stagione dovrebbe uscire nel 2020 probabilmente in autunno ma a causa della pandemia e delle restrizioni dovremo aspettare un po più a lungo per le successive. Ecco qualche informazione

Deadline ha infatti diffuso la notizia che le riprese non cominceranno prima del prossimo anno e di conseguenza il rilascio subirà uno slittamento al 2022. Intanto possiamo farvi un breve riepilogo dei nuovi arrivi nel cast. Imelda Staunton vestirà i panni della regina Elisabetta II nella stagione finale che ora è interpretata dalla sorpredente Olivia Colman. Nella quinta stagione invece la nuova principessa Margaret sarà Lesley Manville. Nella quarta stagione ovvero quella che dovremmo vedere in autunno ci sarà molto spazio per Diana e un ritorno (almeno nei flashback di Claire Foy).

Ecco come Peter Morgan (sceneggiatore e creatore della serie cult di Netflix) ha spiegato i motivi della decisione di prolungare The Crown per una sesta stagione. Quando abbiamo iniziato a discutere della trama della quinta stagione, è stato subito chiaro che per rendere giustizia alla complessità e alla ricchezza della storia avremmo dovuto tornare al piano originale con sei stagioni. Quindi avremo una stagione in più con Olivia Colman nei panni della regina, prima che passi il testimone o meglio lo scettro a Imelda Staunton.

Così l’account Twitter di Netflix UK & Ireland ha riassunto la notizia: Siamo solo a metà strada! Una strada che la pandemia ha reso un po’ più difficile ma siamo sicuri che per questa magnifica serie varrà la pena attendere qualche mese in più del previsto!