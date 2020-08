Justice League Snyder Cut: finalmente disponibile il trailer

Finalmente è disponibile il trailer dell’attesissimo Justice League Snyder Cut, svelato nel corso del DC Fandome. La pellicola sarà disponibile il 27 maggio 2021 su HBO Max. Finalmente, dopo tante richieste, dubbi, incertezze e rumors, la possibilità di visionare la versione “allungata” e “approfondita” del film Justice League è finalmente una certezza! Il regista Zack Snyder ha dichiarato che quest’opera, del tutto inedita, sarà divisa in quattro parti, di un’ora ciascuna.

JUSTICE LEAGUE SNYDER CUT: UN PUNTO CRUCIALE DEL DCEU

Come informa un recente articolo pubblicato su Tom’s Hardware, Justice League era stato creato. almeno inizialmente, come chiusura della prima fase del DCEU. Sappiamo come tale universo si sia trasformato nel corso degli anni, passando dall’universo DCEU a quello dei Worlds of DC. Già dal nome si intende come tale franchise contenga più dimensioni e contesti, talvolta slegati fra di loro, tanto da poter parlare di un vero e proprio multiverso cinematografico. Una mossa tanto semplice quanto azzeccata per poter continuare a tenere testa al rivale MCU. La nascita del DCEU venne inaugurata nel 2013 con l’uscita de L’uomo d’acciaio, con protagonista l’icona dell’universo DC, Superman. La storia si è poi espansa con il controverso Batman v Superman: Dawn of Justice. Si tratta del primo crossover ufficiale avvenuto in tale universo cinematografico tra due pezzi da ’90 della DC.

ARRIVA DARKSEID

Il trailer di Justice League Snyder Cut, della durata di quasi tre minuti conferma la presenza di uno dei più celebri (e pericolosi) nemici di Superman: Darkseid. Batman, Superman, Flash, Aquaman, Wonder Woman e Cyborg dovranno affrontare una minaccia del tutto diversa rispetto alla versione del film uscita un paio di anni fa. Sarà interessante capire come i nostri eroi riusciranno a tener testa al potentissimo villain, sovrano del pianeta Apokolips. Qui di seguito proponiamo il trailer di Justice League Snyder Cut, che già mostra alcune scene inedite rispetto alla versione cinematografica con Steppenwolf. Buona visione!

JUSTICE LEAGUE: THE SNYDER CUT Official Trailer (2021) HBO Max, DC FanDome

Per aggiornamenti su Justice League Snyder Cut e altri film DC in uscita, continuate a seguirci!