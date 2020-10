The 100: I messaggi di addio del cast sui social per il finale

Quando una serie televisiva finisce per chi ne ha preso parte tra cast e produzione è sempre difficile dire addio. Ci ricordiamo i saluti a Vampire Diaries, a Once upon a time o Pretty Little Liars. Ieri è stata la volta di The 100 e il suo cast ha salutato sui social ringraziando il pubblico. Ecco qualche dettaglio.

Ci sono i ringraziamenti un po’ trasversali per questi 7 anni passati insieme. Oh Clarke, qualcuno dia un abbraccio a questa donna, ha scritto Eliza Taylor. E una buona notte. Difficile scrivere una didascalia senza diventare sdolcinati, le fa eco Marie Avgeropoulos. Spero che un giorno potremo incontrarci di nuovo. Sette anni di ricordi, insegnamenti e crescita. Sarà per sempre grata. Con amore, Octavia.

Ecco i messaggi di addio sui social del cast di The 100:

4 minutes and counting guys! With some of the team now and we are so excited and grateful to have been a part of your lives for the last 7 years. Words cannot express. Here we go! @SHANNONKOOK @Sachin_Sahel @RhiannonMFish @LuisadOliveira @Sachin_Sahel #the100 #MayWeMeetAgain ❤️

— Tasya Teles 💜 (@tasyateles) October 1, 2020