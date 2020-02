Marco Masini spiega il significato del testo di Il Confronto (video intervista)

Ginger Generation.it incontra Marco Masini in occasione di un’importante conferenza stampa di presentazione del suo nuovo progetto discografico.

Uscirà infatti il prossimo 7 febbraio in tutte le piattaforme streaming e negli online store MASINI +1, 30TH ANNIVERSARY. Stiamo parlando del progetto discografico con il quale l’interprete toscano festeggerà 3 decenni di onorata carriera!

All’interno del disco celebrativo Marco Masini ha inserito anche 4 inediti, fra cui Il Confronto, il brano con cui si presenterà in gara al Festival di Sanremo 2020. Il pezzo, molto profondo, è stato descritto e spiegato per filo e per segno dall’artista proprio durante il nostro incontro.

Ecco la nostra intervista a Marco Masini dove viene spiegato il significato di Il Confronto!

Marco Masini spiega il significato del testo di Il Confronto | Sanremo 2020

“MASINI +1, 30TH ANNIVERSARY” sarà disponibile in formato CD digipack e in special BOX numerato 1000 pezzi che includerà:

CD Digipack

Doppio LP

Foto 30*30 Autografata

Bandana Personalizzata

Ciondolo Tau Personalizzato

Tour Pass (non valido come titolo di ingresso)

L’album, a proposito, è acquistabile in pre-order a questo link: https://SMI.lnk.to/Masini_30Anniversary

Da aprile, inoltre, Marco Masini sarà in tour nei principali teatri italiani ed europei, tornando così a riabbracciare il suo pubblico dal vivo e, per celebrare al meglio il traguardo dei 30 anni di carriera, il 20 settembre sarà protagonista sul palco dell’Arena di Verona per un concerto-evento che si preannuncia imperdibile! Infatti, per festeggiare uno degli artisti più rappresentativi del panorama musicale italiano, saliranno sul palco insieme a Marco anche molti colleghi e amici: Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Ambra Angiolini, Luca Carboni, Francesco Renga, Modà, Nek, Gigi D’Alessio, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Rita Bellanza, Arisa.

I biglietti per l’appuntamento all’Arena di Verona (prodotto e organizzato da Friends & Partners) sono disponibili in prevendita per gli iscritti al Fan Club a partire dalle ore 10.00 di oggi, venerdì 31 gennaio. Dalle ore 10.00 di sabato 1° febbraio, i biglietti saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).