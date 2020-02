Special Guest è il programma di DeAKids dedicato a Sanremo

Da venerdì 7 febbraio arriva su DeAKids, il canale per ragazzi del gruppo De Agostini Editore visibile in esclusiva su Sky al canale 601, Special Guest. Si tratta di un nuovo breve formato televisivo che racconterà la musica ai ragazzi ospitando ogni volta l’intervista di un ospite davvero speciale.

DeAKids, sarà a Sanremo durante la settimana del festival. E incontrerà i beniamini dei ragazzi che si racconteranno a ruota libera tra musica, passioni, rapporto con i fan e aneddoti divertenti. Le interviste andranno poi in onda a partire dal 7 febbraio, alle ore 14.25 e all’interno del palinsesto della rete tra un programma e l’altro.

La musica tornerà protagonista ancora una volta su DeAKids. A partire dal 24 febbraio con le nuove puntate di Ready Music Play, il programma musicale del canale condotto da Jody Cecchetto con le 4 influencer Sofia Dalle Rive, Caterina Cantoni, Giulia Savulescu e Virgitsch.

Dopo il successo delle prime puntate andate in onda a dicembre, Jody Cecchetto & Co torneranno a far compagnia ai telespettatori con nuove canzoni e nuovi videoclip. L’appuntamento con i nuovi lipsync del programma è dunque per lunedì 24 febbraio alle ore 14.10. Le nuove puntate di Ready Music Play saranno on demand su Sky dal 17 febbraio.

In Ready Music Play, accanto al conduttore Jody le quattro protagoniste si sfidano a colpi di lip sync in due squadre. Divise ogni volta in due coppie, le ragazze cantano e ballano per creare il video lip sync più divertente. In ogni puntata mettono in gioco vari fattori: abbigliamento, accessori, ballo e interpretazione. Il programma su DeAKids è un format originale Banijay Italia.

Jody Cecchetto guida step by step la sfida mostrando al pubblico i punti di forza dei vari video creati sulle note delle canzoni più amate dai ragazzi. L’unica regola è quella di urlare un solo motto all’inizio di ogni video: Ready Music Play!