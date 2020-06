Teen Wolf: è saltata la reunion del cast, ecco perché

Ci sono brutte notizie in arrivo per tutti gli appassionati dell’iconica serie Teen Wolf. Come di certo saprete, infatti, il cast avrebbe dovuto rivedersi (seppure a distanza, in forma virtuale) il prossimo 5 giugno. Alla luce degli ultimi eventi, infatti, il cast aveva voglia di tornare a scambiare due chiacchiere in occasione dell’anniversario della messa in onda del pilot.

Purtroppo però ci toccherà aspettare ancora per la reunion del cast di Teen Wolf, che è ufficialmente saltata a data da destinarsi.

La confema è arrivata pochissime ore fa da parte del canale Twitter ufficiale di Teen Wolf. Qui sotto potete recuperare il post originale.

We are postponing the #TeenWolfReunion to stand with the #BlackLivesMatter movement and encourage our fans to take this time to support the Black Community:

– Want to take action? Text demands to 55156

– Want to help protestors? Donate to a bail fund: https://t.co/txhnFQ3fR2

— TEEN WOLF (@MTVteenwolf) June 3, 2020