Teen Wolf: come e dove seguire la reunion del cast in streaming

Su Ginger Generation ve l’avevamo anticipato qui. A causa delle dilaganti proteste del movimento Black Lives Matter, la tanto attesa reunion del cast di Teen Wolf era stata rimandata. Ma non cancellata, per fortuna!

It’s really, really, really cool to see all of these faces together again.

The #TeenWolfReunion streams on @MTV‘s YouTube Channel TOMORROW at 12p EST, and I’ll be right here to live-tweet it with you 😍 pic.twitter.com/byjWd2Sk7i

— TEEN WOLF (@MTVteenwolf) June 25, 2020