Taylor Swift – Midnights: Tracklist e significato delle canzoni

Taylor Swift ha annunciato la tracklist del suo nuovo attesissimo disco Midnights con una serie di video su TIKTOK chiamata Midnights Mayhem with Me.

L’album sarà una raccolta di brani inediti che la cantante ha scritto durante la sua vita in 13 notti particolari, ma non aveva mai deciso di pubblicare… fino ad ora. L’aspettativa dei fan è quindi quella di avere un disco molto vario e che conterrà le sonorità delle varie di Ere di Taylor Swift da Fearless fino ad Evermore.

Durante questo format, l’artista ha anche annunciato quello che speriamo sarà solo il primo di vari featuring, ovvero la collaborazione con Lana Del Rey, cantante che spesso ha collaborato con il produttore principale di Taylor, Jack Antonoff.

Taylor Swift – Tracklist di Midnights:

Lavander Haze Maroon Anti-Hero Snow On the Beach feat Lana Del Rey You’re on Your Own, Kid Midnight Rain Question…? Vigilante Shit Bejeweled Labyrinth Karma Sweet Nothing 13 Mastermind

Parlando della traccia numero 3, Anti-Hero, Taylor ha detto: “E’ una delle canzoni preferite tra quelle che ho scritto. Penso di non essere mai andata così a fondo e così nel dettaglio delle mie emozioni. ”

Midnights – Il disco:

Durante gli MTV Video Music Awards, Taylor Swift, infatti, aveva annunciato a sorpresa l’uscita del suo nuovo album, Midnights, fuori venerdì 21 ottobre 2022.

Midnights è il decimo album dell’artista, il primo inedito dopo le riedizioni Taylor’s Version di Fearless e Red. Il nuovo progetto, come dichiarato da Taylor Swift, racchiude le storie di 13 notti insonni, una per ogni traccia del disco, avvenute in modo sparso nella vita della cantante.

«Stiamo sdraiati svegli pieni di amore e paura, in tumulto e lacrime. Fissiamo le pareti e beviamo fino a che non ci rispondono. Distorciamo le prigioni che ci siamo creati da soli e preghiamo che, proprio in questo momento, non stiamo per commettere un errore che potrebbe sconvolgerci la vita. Questa è una collezione di musica scritta nel bel mezzo della notte, un viaggio attraverso il terrore e sogni dolcissimi. I pavimenti su cui camminiamo senza riposo e i demoni che affrontiamo. Per tutti noi che ci siamo rigirati nel letto e abbiamo deciso di lasciare le lanterne accese e siamo andati alla ricerca – sperando che forse, quando l’orologio segna le 12… potremmo incontrare noi stessi».

