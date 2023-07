Diversamente triste è il nuovo album di Shade: audio e significato delle canzoni

Esce venerdì 7 luglio, Diversamente triste, il nuovo album di Shade, disco che include anche delle collaborazioni come quella con Dani Faiv, Federica Carta e J-Ax.

Si tratta di un nuovo capitolo nel percorso artistico del rapper e raccoglie una lunga fase di ricerca musicale, a cinque anni di distanza dal precedente lavoro, Truman.

Shade ha raccontato: “Si tratta di una raccolta di esperienze che ho vissuto e che voglio raccontare, a partire dagli episodi più drammatici fino a quelli più divertenti e folli. Un progetto che non rappresenta soltanto una raccolta di brani, ma un vero percorso creato per lasciare qualcosa in chi ascolta. Nel pensarlo, il mio obiettivo è stato sin dall’inizio quello di fare la musica che mi piace e di dire davvero ciò che voglio comunicare, senza filtri tra me e il mio pubblico, soprattutto in un momento storico in cui i dischi hanno un consumo temporale diverso rispetto al passato. È un album concepito per l’ascolto, con un sound diverso e in evoluzione, frutto di una ricerca musicale che sto portando avanti da diverso tempo”.

Audio di Diversamente Triste

Il significato di tutte le canzoni

1. Iron Man

Strofe serrate e tanto cuore su una produzione a quattro mani firmata da Andry The Hitmaker e Jaro. Si tratta di un viaggio introspettivo che disseziona una storia finita attraverso metafore legate alla cultura pop. Ne è un esempio lo schiocco di dita di Iron Man, un gesto con con cui si vorrebbe dimenticare tutto. Oppure il cercare un multiverso in cui le versioni alternative della coppia avranno un futuro felice insieme. Perché se lei è davvero la fine del mondo, forse, alla fine, vale la pena non salvarlo e restare a guardare.

2. Fuori budget

Un mix di country e house fa da sfondo allo storytelling di una relazione che va avanti in base a quanti soldi vengono spesi. Perché nel 2023, a volte, capita che l’amore non basti se non si ha il giusto budget.

3. Ex feat. Vegas Jones e Giaime

Banger hit prodotta da Andry The Hitmaker, perfetta per distruggere i club. È un rollercoaster di skills e continui cambi di flow, in cui i tre rapper, seppur con stili differenti, dimostrano di non avere timore reverenziale verso nessuno. Tanto meno verso le ex. Il ritornello è un chiodo fisso che si pianterà nella testa degli ascoltatori sin dalle prime note; da cantare a squarciagola come un coro da stadio.

4. Fenice

Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare leggendo il titolo del brano, questo pezzo non parla di rinascita, bensì di caduta. La vita sa far male come nessun altro ed essere innamorati di qualcuno o di qualcosa (come una passione che diventa un vero lavoro) può essere una condanna, come chiudere in gabbia una fenice. Il brano ci racconta che la fine del deserto può nascondersi dietro qualsiasi duna e che il cuore può battere anche se avvolto dalle spine…

5. Promesse feat. Madman

Il pezzo, prodotto da Jaro e Cino, è concepito per avere diverse chiavi di lettura e vede Shade e Madman di nuovo insieme su una traccia dopo anni. A un primo ascolto, potrebbe condurre il pubblico verso il racconto di una storia finita male ma, in realtà, è possibile leggerne molteplici declinazioni. False promesse in rapporti di qualsiasi natura, umana e lavorativa.

Attraverso i loro già noti incastri e le loro doppie/triple rime, i due rapper denunciano le loro delusioni e descrivono il modo in cui hanno reagito, fino ad uscirne.

6. Tutto quello che ho

Il brano parla a qualcuno che non c’è più ma che, nonostante ciò, in qualche modo, riesce ad essere sempre presente. La base malinconica ma ritmata di Jvli accoglie come un abbraccio le liriche di Shade. Un brano da ascoltare la sera, sdraiati su un prato mentre si osserva il cielo.

7. Sopra di te feat. Dani Faiv e Nerone

Quella che in gergo tecnico viene definita, senza mezzi termini, una “tamarrata”. Il tema del pazzo è il mitragliare con qualsiasi mezzo possibile: parole, like, intenzioni. Dani Faiv e Nerone non si fanno pregare quando c’è da portare barre roventi. Il risultato è: rattatà!

8. Per sempre mai feat. Federica Carta

Ci sono storie che sono per sempre, altre che sono mai. E poi ci sono quelle che si trascinano per un’eternità, senza mai giungere a compimento e senza mai rendere felici al 100% chi le vive. Quelle sono per sempre mai. E vengono raccontate in questo brano dalle sonorità house dei primi anni Duemila.

9. Pendolari

Un pezzo riflessivo e ricco di emotività. A volte, il concetto di “casa” nasconde una connotazione emotiva, senza riferirsi per forza ad un luogo fisico. Casa può essere l’abbraccio di una persona da cui si ritorna dopo una lunga giornata. Di quelle pesanti, fatte di tante, piccole sconfitte. Il viaggio di ritorno a casa di un pendolare, magari col treno in ritardo, è qualcosa di intimo e profondo. E viene raccontato su una chitarra acustica, che fa da tappeto sonoro alla voce di Shade: un vestito musicale che rappresenta qualcosa di nuovo per il rapper, che accompagna la sua voce ad una strumentale molto più spoglia e minimal prodotta da Jaro.

10. Lunatica

Sonorità vintage che fanno ballare sin dal primo ascolto fanno da sfondo alla storia di una ragazza che cambia idea troppo facilmente e di un ragazzo che non riesce a stare dietro a tutti i suoi cambi d’umore. Il singolo descrive, infatti, la relazione con una ragazza dalla faccia d’angelo, ma dai comportamenti imprevedibili e incostanti – lunatica, appunto.

Attraverso le sue parole, Shade racconta nel testo le contrapposizioni e i dualismi tipici di questo tratto caratteriale che a volte porta a sbandare e a cambiare repentinamente direzione.

Tuttavia, grazie a questa sua essenza, la persona di cui l’artista parla non smette mai di essere unica e magnetica ai suoi occhi. Nel brano, inoltre, l’immagine del fiore di loto è affiancata a quella della ragazza amata, un simbolo che rimanda al mondo orientale e che trasmette in maniera perfetta il suo restare a galla anche nei momenti in cui la pioggia rischia di rovinare tutto.

11. Tori seduti feat. J-Ax

Prodotta da Takagi e Ketra, questa hit estiva in piena regola è certificata disco d’ORO e nell’estate 2022 ha fatto ballare il pubblico senza sosta, con un mood fresco e d’impatto. Il drop ci riporta nell’arena, dove a vincere non sarà il matador, bensì le barre di Shade e J-Ax. Un rodeo in cui l’amore estivo lascia poco spazio al corteggiamento, le ragazze sono sfuggenti e i ragazzi alle feste fanno a gara per avere successo nelle loro conquiste, come dei veri cowboy.

12. God Mode Freestyle

Il modo migliore in cui togliersi alcuni sassolini dalla scarpa se si è un rapper. Un freestyle dai bpm classici del rap, in cui ogni quartina è studiata per far gridare il pubblico, un ritorno alle origini sulla base di Frango.

Shade parla del suo nuovo album

A proposito di Diversamente triste, il rapper ha aggiunto: “Il titolo è legato ai tanti episodi che vi sono contenuti, ciascuno di essi particolarmente profondo. Tutti sono abituati a vedermi come una persona ironica e divertente, credendo forse che io sia sempre felice. La realtà e che, chi appare sorridente, cercando talvolta di sollevare la tristezza degli altri, è colui che sta soffrendo maggiormente. La cover del disco, infatti, nata da una visionaria idea di mio fratello, mostra uno smile che sorride ma che, al tempo stesso, si sta sciogliendo”.