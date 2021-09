Hawkeye: il trailer ufficiale della nuova serie Disney Plus

Finalmente è disponibile il trailer ufficiale di Hawkeye, serie tv ambientata nel Marvel Cinematic Universe, con protagonista l’eroico Clint Barton. Il titolo sarà disponibile su Disney Plus a partire dal 24 novembre prossimo. Disney+ e Marvel Studios vi invitano a una fuga inaspettata per le vacanze, svelando il trailer ufficiale di Hawkeye, la nuovissima serie ambientata nella New York City del post blip. L’ex Vendicatore Clint Barton ha una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia per Natale. Ci riuscirà? Forse con l’aiuto della bella Kate Bishop, un’arciera ventiduenne con il sogno di diventare un supereroe. I due sono costretti a lavorare insieme quando una presenza dal passato di Barton minaccia di compromettere qualcosa di molto più dello spirito delle festività.

HAWKEYE: IL CAST

Con Jeremy Renner nei panni di Clint Barton/Hawkeye e Hailee Steinfeld in quelli di Kate Bishop, Hawkeye vede nel cast anche Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James e la nuova arrivata Alaqua Cox nel ruolo di Maya Lopez. Diretto da Rhys Thomas e dal duo di registi Bert e Bertie, Hawkeye debutterà in esclusiva su Disney+ il 24 novembre 2021.

CURIOSITÀ SU KATE BISHOP

Kate Bishop è senza dubbio un personaggio che desta molta curiosità da parte dei fan. Si tratta dell’allieva di Clint Barton e, come specifica il Quotidiano Nazionale, la prima donna a portare questo nome, oltre a essere un membro dei Giovani Vendicatori. In Hawkeye vedremo Kate non essere ancora una vera supereroina, ma pouttosto una ragazza ossessionata da Clint Barton e da lui viene addestrata per diventare la sua erede. La serie tv è ambientata dopo i fatti di Avengers: Endgame, la stessa linea temporale in cui sono ambientati i precedenti serial MCU: WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki e What If…?. Il creatore della serie Hawkeye è Jonathan Igla.

