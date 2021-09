Bridgerton 2 – Tudum: L’incontro tra Anthony e Kate in una breve clip!

Tudum, l’evento digitale pensato per i fan, è diventato nelle ultime ore fonte di importante clip in anteprima. Tra le più attese quella del volume 2 de La casa di carta 5. C’è stato poi spazio anche per Bridgerton 2! Ecco qualche dettaglio in più

Il pubblico attende con molta ansia la seconda stagione di Bridgerton che come sappiamo avrà al centro Anthony (Jonathan Bailey). Simone Ashley interpreterà un personaggio molto vicino a lui ovvero Kate Sharma. Kate è una donna brillante e testarda arrivata da poco nella capitale inglese. Non sopporta gli stupidi ed è molto determinata nella sue scelte. Sembrerà non apprezzare nemmeno molto il visconte con cui sarà qualche tipo di interesse amoroso. Gli autori hanno modificato in parte il suo personaggio e nella serie avrà origini indiane. Nella clip diffusa durante Tudum vediamo proprio Anthony che incontra Kate.

La conversazione sembra già iniziato all’inizio della clip. Infatti, Anthony molto affannato esce in giardino per cercare Kate. Non credo di conoscere il vostro nome, avrei voluto rivedervi.. Per valutare se sono brillante e ho modi gentili? Ribatte la ragazza leggermente contrariata. Avete origliato? La incalza lui. Non era difficile, risponde Kate. Avete elencato i requisiti di una moglie così forte da far sentire tutti. Vi siete offesa? Si, se un uomo considera una donna come bestia da riproduzione. Quando troverete questo modello di virtù? Cosa vi fa pensare che accetterà la vostra corte? La conversazione prosegue poi con i due che si stuzzicano. Insomma un rapporto interessante e per niente noioso.

Ecco la clip in anteprima di Bridgerton 2:

Fan di Bridgerton, dal #TUDUM il momento che stavate aspettando: Anthony Bridgerton incontra Kate Sharma 💘 pic.twitter.com/sMHdTCExL7 — Netflix Italia (@NetflixIT) September 25, 2021