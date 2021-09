Emily In Paris 2: Svelati data di uscita e trailer durante Tudum! (VIDEO)

Pochissimi giorni fa vi avevamo mostrato alcune delle nuove immagini della seconda stagione di Emily In Paris. Oggi, durante l’evento digitale di Netflix Tudum, abbiamo scoperto la data di uscita: ! Tuttavia le sorprese non finiscono qui perchè abbiamo il primo trailer ufficiale

Leggi la nostra recensione della prima stagione

La seconda stagione arriverà su Netflix il prossimo 22 dicembre. La location da sogno non sarà più solo Parigi ma anche la costa azzurra e in particolare Saint Tropez. Ci saranno grandi feste, amicizie, lavoro, eventi e intrighi amorosi. Tra piscine, spiagge, alberghi e chissà quali altri sorprese che dal trailer non possiamo vedere!

Nel finale della prima stagione Emily sembra aver trovato un suo equilibrio sul piano lavorativo. L’ultima sfilata è stata un successo e Sylvie riesce a tollerarla e a collaborare. Insomma ha guadagnato forse non la stima ma almeno la fiducia. Sul piano sentimentale invece le cose sono un po’ più complicate. Infatti, Mathieu è innamoratissimo e ha già in programma un viaggio in Costa Azzurra. Nell’ultima puntata di Emily in Paris la ragazza accetta ma non senza ripensamenti. Infatti, la sera precedente lei e Gabriel si sono finalmente dichiarati.

Tuttavia, il colpo di scena principale e motore per Emily In Paris 2, è che l’affascinante cuoco non parte per la Normandia. Infatti, grazie ad Antoine che ha investito nel ristorante può rimanere nella capitale. A chi Emily darà il suo cuore? Sceglierà o starà un po sola nella città dell’amore? Non dimentichiamo poi Camille che prima o poi tornare a Parigi. Sarà poi interessante continuare a seguire la carriera da cantante di Mindy e capire se dopo quest’anno Emily tornerà a Chicago o resterà in Europa.

Ecco il trailer di Emily In Paris 2:

VOILÀ! La seconda stagione di Emily in Paris è in arrivo il 22 dicembre. #TUDUM pic.twitter.com/gB1owqIMOJ — Netflix Italia (@NetflixIT) September 25, 2021