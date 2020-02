Per tradizione (e per evidenti interessi economici!) il Super Bowl 2020 spinge le grandi multinazionali statunitensi a dare il meglio in termini di creatività pubblicitaria. La finale del campionato di football americano è infatti l’evento sportivo più seguito al mondo e, di conseguenza, una straordinaria vetrina.

Ogni anno, e anche il 2020 non sarà da meno, le aziende USA investono cifre folli per dare vita a pubblicità geniali il cui costo di posizionamento all’interno del Super Bowl vale milioni di dollari. Il Super Bowl è anche in questo senso un vero e proprio show, ancor prima di essere una partita di football.

Per il Super Bowl 2020, che si terrà il prossimo 2 febbraio all’Hard Rock Cafe di Miami, molte aziende hanno dunque in serbo per noi almeno una decina di geniali pubblicità che vi invitiamo a recuperare!

Su Ginger Generation, vi ricordiamo, vi abbiamo già parlato del tradizionale annuncio di Pepsi, sponsor ufficiale dell’Halftime Show. L’evento musicale di quest’anno, come saprete, vedrà salire sul palco Jennifer Lopez e Shakira!

Post Malone non sa scegliere proprio quale birra bere. Per fortuna che è maledettamente ricco!

L’emozionante spot per le presidenziali di Mike Bloomberg sul gun control. Nella pubblicità si racconta la storia di George, giovanissimo giocatore di football morto per un colpo di arma da fuoco.

This is a story that needs to be told.

This is a crisis that needs to end.

This is why I’m running for president. https://t.co/hlz2jPRFcd pic.twitter.com/Q1umOiNOSR

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) January 30, 2020