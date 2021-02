Diretta Streaming Super Bowl 2021: su Ginger Generation trovate tutte le info utili per non perdervi neanche un secondo del match dell’anno!

Appuntamento importantissimo da segnarsi a calendario per tutti gli appassionati di sport: domenica 7 febbraio. Sarà in questa data che si svolgerà il Super Bowl 2021, la finale del torneo di football americano che ogni anno tiene incollati milioni di americani (e non solo) alla tv.

Con oltre 100 milioni di spettatori USA di media e un miliardo di persone potenziali collegate da tutto il mondo, il Super Bowl 2021 sarà anche quest’anno un evento da non perdere.

Protagonisti della partita più attesa dell’anno, che si terrà al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida, saranno i Tampa Bay Buccaneers e i Kansas City Chiefs. Tutti gli occhi sono puntati in particolare sul quarterback Tom Brady dei Tampa Bay Buccaneers, che a 43 anni e al suo decimo Super Bowl è già un veterano.

Diretta streaming Super Bowl 2021: come seguirlo dall’Italia

L’evento lo potrete seguire in diretta streaming anche dall’Italia, ma vi consigliamo di prepararvi una caraffa di caffé! La partita andrà infatti in onda in piena notte, secondo il fuso italiano.

Se vi trovate negli USA, sappiate che l’evento sarà trasmesso dalla CBS. Se invece siete qui in Italia avrete la possibilità di seguirlo in chiaro su Rai 2 a partire dalle ore 00:15. Cliccando qui accedete allo streaming dell’emittente.

In alternativa potete iscrivervi al servizio di DAZN, a pagamento, e seguire il match a partire dalle ore 23:55.

L’Halftime Show di The Weeknd: tutto quello che c’è da sapere

Fra un tempo e l’altro del match si esibirà The Weeknd, con un Halftime Show che già si preannuncia indimenticabile.

Get Ready :60 | Super Bowl LV | Pepsi Halftime Show

Pepsi, per l’occasione, ha deciso di limitare i suoi investimenti pubblicitari per lasciare maggior spazio all’esibizione dell’artista, che dovrebbe durare circa 24 minuti. Si dice che Ariana Grande si aggiungerà a lui, ma per il momento questo non è nient’altro che un rumor.