Super Bowl 2021: quali squadre si scontreranno alla finale?

7 febbraio 2021. Questa è la data che vi dovete segnare a calendario se siete degli appassionati di football americano. Ecco infatti quando si terrà il Super Bowl 2021, l’attesissima finale del torneo sportivo, uno degli eventi più seguiti al mondo.

Con 1 miliardo di spettatori mondiali potenziali, il Super Bowl è da sempre un punto di riferimento per il pubblico americano. Certo, è un vero peccato che la finale di football americana quest’anno sin dovrà svolgere, causa pandemia, in modo un po’ diverso dal solito.

Niente più folle oceaniche sugli spalti, niente più assembramenti (perlomeno ci auguriamo) nelle case a suon di birra e ale di pollo piccanti.

Ma andiamo insieme a scoprire quali saranno le squadre che si affronteranno domenica prossima!

Super Bowl 2021: ecco quali sono le due squadre in finale

A giocarsi il titolo di team di football più forte dell’anno saranno i Kansas City Chiefs e i Tampa Bay Buccaneers.

I secondi, fra l’altro, giocheranno in casa. Lo scontro avverrà sul campo del Raymonf James Stadium di Tampa, in Florida.

A che ora canterà The Weeknd al Super Bowl 2021?

Il Super Bowl 2021, che vi ricordiamo verrà trasmesso in diretta su Rai Due, vedrà The Weeknd esibirsi come ospite speciale dell’Halftime Show.





L’artista (al secolo Abel Tesfaye) presenterà tutto il meglio della sua carriera nel corso di un set che dovrebbe durare oltre 20 minuti. In linea con le altre edizioni dell’evento, The Weeknd dovrebbe esibirsi intorno all’1:45 di notte (secondo il fuso italiano).

Si dice che ad accompagnare l’artista ci sarà anche Ariana Grande, ma per il momento questo resta un rumor non confermato.