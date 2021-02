Super Bowl 2021: ecco quali trailer potrebbero essere presentati

Chi è appassionato di sport sa benissimo che domenica si terrà il Super Bowl 2021, praticamente l’evento sportivo più importante degli USA. Trattandosi di un momento in cui la maggior parte della popolazione statunitense è incollata davanti alla tv (o un qualsiasi altro schermo, al giorno d’oggi) le grandi aziende cinematografiche, e non, hanno sempre fatto a gara per aggiudicarsi un’inserzione sponsorizzata durante l’evento.

Basti pensare allo storico spot girato da Ridley Scott che la Apple rilasciò nel 1984 per presentare il primo Mac.

1984 Apple's Macintosh Commercial (HD)

Perciò, oltre ai prodotti d’avanguardia, il Super Bowl 2021 sarà anche un momento per mostrare i nuovi trailer cinematografici come ormai accade da diversi anni.

Purtroppo, come sappiamo, l’industria sta passando un momento particolarmente complesso a causa del COVID-19, ma stando a quanto ipotizzato da Deadline non mancheranno le sorprese. Le major più importanti, in primis la Disney, hanno comunque scelto di investire nel Super Bowl 2021.

Ma quali saranno nello specifico le pubblicità che vedremo?

Ecco una lista di tutti gli spot che (forse) saranno mostrati domenica durante il Super Bowl 2021:

Loki and The Falcon and the Winter Solider

Black Widow

Raya and the Last Dragon

Old

Il principe cerca moglie 2

SpongeBob Movie: Sponge on the Run

Quiet Place 2

Top Gun: Maverick

Ovviamente si tratta soltanto di previsioni che prendono in considerazioni dati già in nostro possesso. Potrebbe anche accadere che nel corso del Super Bowl 2021 vedremo meno spot del previsto perché le major non vogliono attualmente acquistare spazi pubblicitari per un prodotto che non sanno quando piazzare sul mercato.

Black Widow, per esempio, aveva già avuto lo scorso anno il suo spazio al Super Bowl poiché la sua uscita (a oggi riprogrammata e che potrebbe nuovamente slittare) era inizialmente fissata per lo scorso anno.