Fortnite: col nuovo aggiornamento arrivano le skin del Super Bowl

In occasione dell’imminente evento sportivo Super Bowl, il negozio di Fortnite rende disponibile ai giocatori le skin a tema, tramite il nuovo aggiornamento versione 15:30. Facendo un giro nel Daily Sales si troverà facilmente una serie di outfit ispirati alla NFL, nota lega professionistica statunitense di football. Gli interessati potranno scegliere precisamente: Blitz, End Zone, Interceptor, Gridiron, Rush, Juke, Strong Guard e Spike. Ognuna delle skin citate ha il costo di 1.500 V-Bucks. Disponibili anche le divise da arbitro, Whistle Warrior e Striped Soldier, ognuno da 800 V-Bucks. Altri oggetti a tema acquistabili sono i picconi Upright Axe, First Downer e Golden Pigskin e, inoltre, il glider Touchdown.

FORTNITE: UNA SKIN DEDICATA AL GOLF

L’aggiornamento Fortnite porta, tuttavia, altre novità, come un set dedicato a un’altra disciplina sportiva, il golf. I prodotti acquistabili in tal caso sono la skin Birdie e la mazza da golf chiamata Driver, con cui si potrà seminare il panico sul campo. Menzioniamo anche i balletti Denied, Freemix, Billy Bounce e Spike It. Un’altra skin da segnalare è Nara. All’interno del negozio tradizionale è disponibile tra i vari prodotto, invece, la leggendaria skin Magnus, dal valore di 2.000 V-Bucks. A completare i prodotti acquistabili le asce Sea Scorpion e Forebearer. Ricordiamo come sia disponibile, sempre a tema Super Bowl, la Rissa NFL. Nel futuro prossimo dovrebbe essere disponibile l’aggiornamento 11.50 di Fortnite.

AGGIORNAMENTO VERSIONE 15:30: L’EVENTO THE MANDALORIAN

L’aggiornamento versione 15:30 di Fortnite porta con sé un evento a tema The Mandalorian dedicato al protagonista Mando. Nel corso dell’evento i giocatori competeranno per dimostrare chi riesce ad avere più crediti nel minor tempo possibile. Vincendo sugli avversari e sullo stesso Mando, il trionfatore avrà in regalo un ombrello in Beskar forgiato su misura. Con l’arrivo di questo nuovo evento sarà possibile, inoltre, visitare la nuova cantina di Kit. L’edificio è sito nell’area desertica. Ricordiamo, inoltre, come grazie al nuovo aggiornamento i giocatori troveranno disponibili tre nuove armi esotiche: Frozen, Chug Cannon e Burst Quad Launcher.