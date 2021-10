Super Bowl 2022: Eminem e Kendrick Lamar tra i performer

Pepsi, la NFL (National Football League) e la Roc Nation hanno annunciato ieri che Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar si esibiranno al Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show al SoFi Stadium il prossimo 13 febbraio.

I cinque artisti hanno collezionato complessivamente 43 Grammy e hanno creato 22 album alla posizione n. 1 di Billboard. Per Dr. Dre, Snoop Dogg e Kendrick Lamar, la performance rappresenterà anche un ritorno a casa essendo originari di Los Angeles e dintorni.

“L’opportunità di esibirmi al Super Bowl Halftime Show, e di farlo nel mio giardino di casa, sarà una delle più grandi emozioni della mia carriera. Sono grato a JAY-Z, Roc Nation, NFL e Pepsi, nonché a Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar per essersi uniti a me in quello che sarà un momento culturale indimenticabile” ha detto Dr. Dre.

“Il 13 febbraio 2022, al Super Bowl LVI di Inglewood, in California, nel nuovo SoFi Stadium, Dr. Dre, un visionario musicale di Compton, Snoop Dogg, un’icona di Long Beach e Kendrick Lamar, un giovane pioniere della musica da Compton, sarà al centro del campo per una performance di una vita“, “A loro si uniranno il genio dei testi, Eminem, e l’intramontabile regina, Mary J. Blige. Questo è il Pepsi Super Bowl Halftime Show” ha aggiunto JAY-Z, fondatore dell’etichetta discografica Roc Nation.

43 Grammys, 19 No. 1 Billboard albums and 5 legendary artists on the biggest stage in Los Angeles for the #SBLVI #PepsiHalftime show. 🎤 @drdre @SnoopDogg @Eminem @maryjblige @kendricklamar @pepsi @RocNation @NBCSports pic.twitter.com/THypGkS2si

— NFL (@NFL) September 30, 2021