Gli USA scaldano i motori per l’evento sportivo per eccellenza: il Super Bowl 2021! Il prossimo 7 febbraio il Raymond James Stadium di Tampa, in Florida, ospiterà la tanto attesa finale del campionato di football americano. Un appuntamento imperdibilen non solo per gli appassionati di sport ma anche per quelli della buona musica.

Clicca qui per comprare After Hours!





Il Super Bowl 2021 è infatti, da tradizione, non soltanto uno spettacolo sportivo ma anche musicale. Fra un tempo e l’altro si svolge da sempre anche un Half Time Show pirotecnico e spettacolare che quest’anno vedrà come protagonista The Weeknd.



L’artista canadese ha in programma per noi uno show che già si preannuncia come uno dei migliori degli ultimi anni. Come confermato da diverse fonti, Pepsi, l’azienda sponsor dell’evento, ha deciso di tagliare una parte del suo investimento pubblicitario proprio per dedicarlo all’Halfime Show.

Ecco dunque che The Weeknd, invece di avere a disposizione circa 12 minuti di mini live, ne avrà almeno il doppio. Sarà dunque questa l’occasione per ascoltare dal vivo alcuni dei suoi pezzi più belli di carriera, inclusa ovviamente Blinding Lights.

Ecco la pubblicità Pepsi con The Weekend per l’Halftime Show del Super Bowl!

Ed è proprio Blinding Lights, il brano di maggior successo a livello mondiale nel 2020, ad essere la colonna sonora del nuovo spot Pepsi. Il protagonista dell’annuncio, neanche a dirlo, è proprio Abel Tesfaye.

The Weeknd è senza se e senza ma l’artista dell’anno. Con il suo ultimo disco After Hours e con i relativi singoli (compresi Save your tears e In your eyes) l’artista ha scalato le classifiche mondiali, Italia compresa, guadagnandosi un posto d’onore nel firmamento delle più brillanti star internazionali. L’Halftime Show del Super Bowl 2021 è insomma per lui il coronamento di un anno a dir poco straordinario.

Get Ready :60 | Super Bowl LV | Pepsi Halftime Show

Watch this video on YouTube

L’Halftime Show del Super Bowl, così come la partita, sarà trasmesso in diretta mondiale dalla CBS. Ad oggi ancora non ci è dato sapere quali saranno le due squadra che si scontreranno sul campo per il tanto ambito titolo.