Siamo letteralmente senza parole! Jennifer Lopez e Shakira hanno appena scritto una pagina molto importante nella storia del Super Bowl, regalandoci un Halftime Show sinceramente da standing ovation!

Pochi minuti fa, all’Hard Rock Stadium di Miami, in Florida le due regine della musica latina si sono esibite sul palco in coppia, dando vita ad uno show da urlo. L’Halftime Show del Super Bowl 2020 verrà ricordato di certo come uno dei più energici, scatenati e divertenti di sempre, anche in considerazione di una location che non avrebbe potuto essere più azzeccata! Miami, come saprete, rappresenta infatti la culla della cultura latina negli Stati Uniti.

Ad aprire lo show del Super Bowl 2020, di cui trovate il video qui sotto, è stata Shakira, sulle note di She Wolf. Shakira ha tenuto il palco da sola per metà show, per poi lasciare spazio ad una JLO più in forma che mai.

Ad accompagnare le due artiste sul palco due colleghi d’eccezione! Stiamo parlando di J Balvin e di Bad Bunny! Il primo, artista colombiano, è diventato una star mondiale grazie a hit come Mi gente e Ginza. Il secondo è il king della trap latina e si è fatto conoscere per Mia insieme a Drake o ancora la trascinante Callaita!

Jennifer Lopez e Shakira hanno concluso il loro incredibile mini live salutando il pubblico in delirio in un mare di coriandolo e fuochi d’artificio. Un’uscita di scena incredibile e davvero da brividi, sulle note di Waka waka!

Una piccola curiosità: Jlo ha deciso di dare una nota politica al suo show. C’è infatti un momento, subito prima dell’inizio di Let’s get loud, dove vediamo un gruppo di bambini all’interno di una sorta di gabbie. Nell’attimo successivo, JLO si presenta sul palco con indosso la bandiera di Puerto Rico. Un chiaro messaggio all’attuale controverso presidente degli USA Donald Trump e alle sue politiche di immigrazione.

Ecco il video integrale dell’Halftime Show del Super Bowl 2020 di Jennifer Lopez e Shakira!

Scaletta Halftime Show Super Bowl 2020 Jennifer Lopez Shakira

Scaletta Shakira

She wolf

Empire

Whenever, wherever

I Like it con Bad Bunny

Chantaje

Hips don’t lie

Scaletta Jlo

Jenny from the block

Ain’t it funny remix

Get right

Waiting for tonight remix

Booty

Mi gente feat. J Balvin

On the floor

Let’s get loud

Waka Waka

Vi ricordiamo che la NFL (National Football League) ha scelto per il Super Bowl 2020 un’altra delle nostre artiste preferite. Stiamo parlando di Demi Lovato, a cui NFL ha chiesto di interpretare l’inno americano, The Star Spangled Banner. prima del fischio d’inizio.

Proprio pochissimi giorni fa, l’artista statunitense si è esibita dal vivo per la prima volta dopo l’overdose di due anni fa in occasione dei Grammy Awards 2020.