Olivia Rodrigo: Driver’s Licence alla numero uno nelle classifiche USA!

E chi se lo sarebbe mai aspettato? La nostra adorata Olivia Rodrigo, la talentuosa interprete di Nini Salazar-Roberts di High School Musical The Musical The Series, sta davvero spaccando con il suo primo singolo! A pochissime ore dal rilascio, infatti, la sua Driver’s Licence è uno dei brani di maggior successo del 2021 appena iniziato!

La canzone, pubblicata venerdì 8 gennaio, si è rapidamente conquistata la numero uno nella classifica delle canzoni più streammate su Spotify U.S.. Inoltre, la canzone ha raggiunto la numero uno nella classifica generale dei brani più acquistati su Apple Music e su Amazon Music.

what the hell i can’t believe this y’all https://t.co/5xTg2LtL7r

— Olivia Rodrigo (@Olivia_Rodrigo) January 10, 2021