Tradizionalmente, in occasione del Super Bowl 2020 una delle multinazionali che più si impegna con i suoi spot promozionali è Pepsi. L’azienda produttrice di bibite è infatti sponsor della manifestazione da ormai diverso tempo e, proprio per questo, obbligata a dare vita ogni anno a pubblicità incredibili. E anche per l’edizione 2020 del Super Bowl non si è certo smentita!

Ecco il video dello spot Pepsi!

Zero Sugar. Done Right. :30 | Pepsi

Watch this video on YouTube

Anche per quest’anno, come per la scorsa edizione, Pepsi ha deciso di puntare su due dive del rap statunitensi. Sono infatti Missy Elliott e H.E.R. le due protagoniste del bellissimo spot che cantano sulle note di un remix rap di Paint it black dei Rolling Stone.

La prima è una cantante sulla scena da ormai oltre 20 anni, nota per hit come Get ur freak on, Work it o Lose Control. La seconda invece è un’artista emergente (vero nome Gabriella Wilson) classe 1997. Dopo la pubblicazione della compilation omonima, H.E.R. si è aggiudicata due Grammy Awards nel 2019 nelle categorie di miglior album R&B e miglior interpretazione R&B per il brano Best Part.

Super Bowl: tutto quello che c’è da sapere!

La partita più attesa in assoluto dal pubblico statunitense quest’anno si terrà al Hard Rock stadium di Miami. Il match vedrà scontrarsi i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs.

L’evento, per voi lettori, potrebbe essere particolarmente interessante per il suo Halftime Show, che quest’anno in particolare promette di regalarci grandi emozioni. Ad esibirsi nella pausa fra un tempo e l’altro saranno le regine della musica latina Jennifer Lopez e Shakira.

Ma le sorprese non finiscono qui! Subito prima dell’inizio del Super Bowl 2020, infatti, vedremo Demi Lovato interpretare l’inno americano! Sarà questa per Demi la seconda esibizione dal vivo dai tempi dell’overdose, dopo quella tenutasi ai Grammy 2020. Non vediamo l’ora di vedere tutte queste artiste in azione!