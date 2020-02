Halftime show del Super Bowl 2020: info, ospiti e come guardarlo in diretta

Mancano ormai pochissime ore all’attesissimo Super Bowl 2020. Alle 00:03 della notte tra il 2 ed il 3 Febbraio ci sarà infatti il fischio di inizio della finale del campionato di football nella quale si contenderanno il titolo i Kansas City Chiefs ed i San Francisco 49ers. Sappiamo però cosa la maggior parte di noi, però, attende con ansia: lo spettacolo dell’halftime.

Le regine del Super Bowl 2020:

Quest’anno sul palco della 54° edizione del Super Bowl a Miami ci saranno Jennifer Lopez e Shakira. Le due artiste latine si esibiranno intorno alle 2 di notte (ora italiana) e siamo sicuri che coinvolgeranno il pubblico del Hard Rock Stadium con un mash-up delle loro canzoni più famose.

“Questo show avrà delle ripercussioni molto importanti” ha detto Shakira, parlando, al fianco di J-Lo, per NFL en Español. “Apparteniamo ad un mix di culture ed abbiamo molti tratti culturali peculiari che ci rende uniche. La nostra musica è una riflessione di tutto questo“.

“L’energia che abbiamo, in quanto latine, è molto diversa” ha concordato Jennifer Lopez. “Spero che sia l’inizio del cambiamento. Quello che possiamo fare è rappresentare la nostra comunità, ma anche le donne. Ci siamo, abbiamo delle voci, usiamole“.

Probabili ospiti:

Non ci sono molte notizie su chi Shakira e JLo porteranno sul palco stanotte, ma dalle prime voci, i più papabili sembrano essere i colleghi latini J Balvin e Bad Bunny.

Come vedere l’halftime del Super Bowl 2020:

Il Super Bowl 2020 sarà visibile in tv anche in Italia in chiaro sul canale Mediaset 20 e la telecronaca sarà affidata a Federico Mastria e all’ex giocatore e allenatore di football Alessandro Trabattoni. Verso mezzanotte sentiremo Demi Lovato intonare l’inno americano e poi inizierà la partita. Verso le 2 di notte, invece, potremo vedere l’attesissimo halftime show con Shakira e JLo.