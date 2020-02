Jennifer Lopez e Shakira hanno conquistato tutti con il ritmo latino grazie ad un medley delle loro canzoni più famose durante l’Halftime del Super Bowl 2020. Tante celebrità non hanno perso tempo ed hanno subito condiviso il proprio entusiasmo per la performance delle del due star ed i loro ospiti.

Guarda qui il video integrale dello show dell’halftime!

Il primo è stato il fidanzato di JLo, la ex super star di baseball americano, Alex Rogriguez, che ha velocemente pubblicato un video in cui esulta insieme ai fan sul prato dello stadio: “Fantastico! E’ stata assolutamente grandiosa! Wow è stato super divertente. Sono così fiero di te Jen!“.

AMAZING!! She ABSOLUTELY CRUSHED IT! Wow, that was so fun! I’m so proud of you, Jen! ❤️ @JLo pic.twitter.com/bD07MLcKYx — Alex Rodriguez (@AROD) February 3, 2020

Anche Lady Gaga, che era stata la protagonista dell’halftime nel 2017, ha voluto fare i complimenti alle protagoniste del Super Bowl 2020: “Shakira e Jennifer Lopez e tutti i loro ospiti sono stati incredibili!!! Che halftime show divertente, ho ballato e sorriso per tutto il tempo. Che donne forte e sexy!!!! Sul palco e giù dal palco!!!! Vi voglio bene bellissime sexy talentuose donne 💕💋“.

. @JLo and @shakira and all the special guests were so incredible!!! What a fun halftime show I danced and smiled the whole time. Such powerful sexy women!!!! On camera and off!!!!! Love you beautiful sexy talented women 💕💋 #SuperBowlHalftimeShow #SuperBowl — Lady Gaga (@ladygaga) February 3, 2020

Ecco le reazioni delle altre celebrità e del web all’halftime del Super Bowl di JLo e Shakira:

This halftime show had Cardi HYPED 🔥 What did y’all think of J.Lo & Shakira’s performance? #SuperBowl pic.twitter.com/LqCUh40jFv — HipHopDX (@HipHopDX) February 3, 2020

Can we talk about how amazing @JLo’s daughter Emme sang and on such a huge stage like the Super Bowl ✨🏈 — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 3, 2020

Shakira broke the internet

Shakira broke the TV

Shakira broke US itunes

Shakira broke the replay button

Shakira broke my waist#SuperBowl

pic.twitter.com/fLF64EKKF8 — Zane🧚‍♂️❇️ (@Lisamawife1) February 3, 2020

93 ANNI IN DUE!!! 🔥🔥💪 Ci rendiamo conto che Shakira ha 43 anni e Jennifer Lopez 50, e spaccano ancora come se avessero vent’anni. #SuperBowl #Shakira #JLo pic.twitter.com/ceGBRuBVy8 — 𝓛𝓸𝓿𝓮, 𝓖𝓪𝓭𝓭𝓸 ◟̽◞̽ 🌹 (@GGaddolina) February 3, 2020